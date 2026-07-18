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Accident: പത്തനംതിട്ടയിൽ വൻ വാഹനാപകടം; ഫയർ ഫോഴ്സിന്റെ വാഹനം മറിഞ്ഞ് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥൻ മരിച്ചു

Pathanamthitta Accident: തിരുവല്ല അ​ഗ്നിരക്ഷാനിലയത്തിലെ ഫയർ ആൻഡ് റസ്ക്യൂ ഓഫീസർ കൊല്ലം ആയൂർ സ്വദേശി രഞ്ജിത്ത് കുമാർ (39) ആണ് മരിച്ചത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 18, 2026, 08:09 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 08:09 PM IST
Accident: പത്തനംതിട്ടയിൽ വൻ വാഹനാപകടം; ഫയർ ഫോഴ്സിന്റെ വാഹനം മറിഞ്ഞ് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥൻ മരിച്ചു
Image Credit: Rescue | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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