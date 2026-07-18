പത്തനംതിട്ട: തുലാപ്പള്ളി ആലപ്പാട് ജങ്ഷനിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ ഫയർ ഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മരിച്ചു. ഫയർഫോഴ്സ് വാഹനം മറിഞ്ഞ് തിരുവല്ല അഗ്നിരക്ഷാനിലയത്തിലെ ഫയർ ആൻഡ് റസ്ക്യൂ ഓഫീസർ കൊല്ലം ആയൂർ സ്വദേശി രഞ്ജിത്ത് കുമാർ (39) ആണ് മരിച്ചത്.
ശബരിമലയിൽ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വാഹനം ആണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. നിയന്ത്രണം വിട്ട വാഹനം നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന വാഹനങ്ങളിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറിയാണ് മറിഞ്ഞത്.
തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ശബരിമല തീർഥാടനത്തിന് വന്ന ഭക്തരുടെ വാഹനം പൂർണമായി തകർന്നു. വനംവകുപ്പിന്റെ വാഹനത്തിലും മറ്റൊരു ജീപ്പിലും ഫയർഫോഴ്സിന്റെ വാഹനം ഇടിച്ചിരുന്നു. നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഈ മൂന്ന് വാഹനങ്ങളിലും ആളുകൾ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ വലിയ ദുരന്തം ഒഴിവായി.
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