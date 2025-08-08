English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Fire Outbreak: പവർ ബാങ്ക് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് മലപ്പുറത്ത് വീട് കത്തി നശിച്ചു

Malappuram: സ്ഥിരമായി ഉപയോ​ഗിക്കുന്ന പവർബാങ്ക് മുറിയിൽ ചാർജിൽ വച്ചിരുന്നു. ഇത് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് തീപടർന്നാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്നാണ് വിവരം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 8, 2025, 12:40 PM IST
  • സംഭവത്തിൽ തിരൂർ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു
  • ഗൃഹോപകരണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും കുട്ടികളുടെ പഠനോപകരണങ്ങളും രേഖകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയും കത്തി നശിച്ചു

മലപ്പുറം: പവർ ബാങ്ക് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് മലപ്പുറത്ത് വീട് കത്തി നശിച്ചു. വീട് പൂർണമായും കത്തി നശിച്ചെന്നാണ് വിവരം. തിരൂർ തലക്കാട് തെക്കൻ കുറ്റൂരിൽ മുക്കിലപീടിക അത്തംപറമ്പിൽ അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖിന്റെ വീടാണ് കത്തി നശിച്ചത്.

സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. സ്ഥിരമായി ഉപയോ​ഗിക്കുന്ന പവർബാങ്ക് മുറിയിൽ ചാർജിൽ വച്ചിരുന്നു. ഇത് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് തീപടർന്നാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്നാണ് വിവരം. സിദ്ദിഖും കുടുംബവും കൂട്ടായിയിലുള്ള ബന്ധുവീട്ടിൽ പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു.

ALSO READ: തൃശൂരിൽ പെട്രോൾ പമ്പിൽ നി‍ർത്തിയിട്ട ബസിന് തീപിടിച്ചു; ബസ് പൂർണമായി കത്തിനശിച്ചു

ഈ സമയത്താണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. ​ഗൃഹോപകരണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും കുട്ടികളുടെ പഠനോപകരണങ്ങളും രേഖകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയും കത്തി നശിച്ചു. വൈകിട്ട് ആറ് മണിയോടെയാണ് സിദ്ദിഖ് കുടുംബത്തോടൊപ്പം പോയത്. രാത്രി മടങ്ങിവരവേയാണ് വീടിന് തീപിടിച്ച വിവരം നാട്ടുകാർ ഫോണിൽ വിളിച്ച് അറിയിച്ചത്.

ഓലമേഞ്ഞ വീടായിരുന്നു ഇത്. കല്ലുപയോ​ഗിച്ച് ചുമർ നിർമിച്ച ഒരു കിടപ്പുമുറിയും ശൗചാലയവും അടുക്കളയും സിറ്റൗട്ടും മാത്രമുള്ള വീടായിരുന്നു. അ​ഗ്നിരക്ഷാസേന സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോഴേക്കും നാട്ടുകാർ തീയണച്ചിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ തിരൂർ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ കെജെ ജിനീഷ്, എസ്ഐ ആർപി സുജിത് എന്നിവർ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി.

