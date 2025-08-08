Fire Outbreak: പവർ ബാങ്ക് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് മലപ്പുറത്ത് വീട് കത്തി നശിച്ചു

മലപ്പുറം: പവർ ബാങ്ക് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് മലപ്പുറത്ത് വീട് കത്തി നശിച്ചു. വീട് പൂർണമായും കത്തി നശിച്ചെന്നാണ് വിവരം. തിരൂർ തലക്കാട് തെക്കൻ കുറ്റൂരിൽ മുക്കിലപീടിക അത്തംപറമ്പിൽ അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖിന്റെ വീടാണ് കത്തി നശിച്ചത്.
സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പവർബാങ്ക് മുറിയിൽ ചാർജിൽ വച്ചിരുന്നു. ഇത് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് തീപടർന്നാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്നാണ് വിവരം. സിദ്ദിഖും കുടുംബവും കൂട്ടായിയിലുള്ള ബന്ധുവീട്ടിൽ പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു.
ഈ സമയത്താണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. ഗൃഹോപകരണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും കുട്ടികളുടെ പഠനോപകരണങ്ങളും രേഖകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയും കത്തി നശിച്ചു. വൈകിട്ട് ആറ് മണിയോടെയാണ് സിദ്ദിഖ് കുടുംബത്തോടൊപ്പം പോയത്. രാത്രി മടങ്ങിവരവേയാണ് വീടിന് തീപിടിച്ച വിവരം നാട്ടുകാർ ഫോണിൽ വിളിച്ച് അറിയിച്ചത്.
ഓലമേഞ്ഞ വീടായിരുന്നു ഇത്. കല്ലുപയോഗിച്ച് ചുമർ നിർമിച്ച ഒരു കിടപ്പുമുറിയും ശൗചാലയവും അടുക്കളയും സിറ്റൗട്ടും മാത്രമുള്ള വീടായിരുന്നു. അഗ്നിരക്ഷാസേന സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോഴേക്കും നാട്ടുകാർ തീയണച്ചിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ തിരൂർ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ കെജെ ജിനീഷ്, എസ്ഐ ആർപി സുജിത് എന്നിവർ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി.
