  • Malayalam News
  • Kerala
  • Fire Outbreak: മലപ്പുറം ചെറുമുക്കിൽ വർക്ക്‌ഷോപ്പിൽ തീപ്പിടുത്തം; 26 ബൈക്കുകൾ കത്തിനശിച്ചു

Fire Outbreak: മലപ്പുറം ചെറുമുക്കിൽ വർക്ക്‌ഷോപ്പിൽ തീപ്പിടുത്തം; 26 ബൈക്കുകൾ കത്തിനശിച്ചു

Fire Outbreak Malappuram: വർക്ക്‌ഷോപ്പിനുള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന 26 ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അഗ്നിക്കിരയായി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 1, 2026, 11:44 AM IST
  • സമീപത്തുള്ള മൃഗാശുപത്രിയിലേക്കും തീ പടർന്നു
  • ഗാരേജിന് പുറത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ബൈക്കിൽ നിന്നാണ് തീ പടർന്നതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നി​ഗമനം

മലപ്പുറം: തിരൂരങ്ങാടി ചെറുമുക്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബൈക്ക് വർക്ക്‌ഷോപ്പിലുണ്ടായ വൻ തീപിടുത്തത്തിൽ വാഹനങ്ങൾ കത്തിനശിച്ചു. ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടെയാണ് സംഭവം. അർദ്ധരാത്രി പന്ത്രണ്ടര വരെ ജീവനക്കാർ സ്ഥാപനത്തിലുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അവർ മടങ്ങി നിമിഷങ്ങൾക്കകമാണ് തീ പടർന്നത്.

വർക്ക്‌ഷോപ്പിനുള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന 26 ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അഗ്നിക്കിരയായിട്ടുണ്ട്. സമീപത്തുള്ള മൃഗാശുപത്രിയിലേക്കും തീ പടർന്നത് ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിച്ചു. മൃ​ഗാശുപത്രിയിലും നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി. ​ഗാരേജിന് പുറത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ബൈക്കിൽ നിന്നാണ് തീ പടർന്നതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നി​ഗമനം.

അപകടത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം വ്യക്തമല്ല. വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ അഗ്‌നിശമന സേനയും നാട്ടുകാരും ചേർന്നാണ് ഏറെ നേരത്തെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് തീയണച്ചത്. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അന്വേഷണം പുരോ​ഗമിക്കുന്നത്.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Fire outbreakBike Workshop Fire OutbreakMalappuram Fire Outbreak

