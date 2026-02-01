മലപ്പുറം: തിരൂരങ്ങാടി ചെറുമുക്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബൈക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പിലുണ്ടായ വൻ തീപിടുത്തത്തിൽ വാഹനങ്ങൾ കത്തിനശിച്ചു. ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടെയാണ് സംഭവം. അർദ്ധരാത്രി പന്ത്രണ്ടര വരെ ജീവനക്കാർ സ്ഥാപനത്തിലുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അവർ മടങ്ങി നിമിഷങ്ങൾക്കകമാണ് തീ പടർന്നത്.
വർക്ക്ഷോപ്പിനുള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന 26 ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അഗ്നിക്കിരയായിട്ടുണ്ട്. സമീപത്തുള്ള മൃഗാശുപത്രിയിലേക്കും തീ പടർന്നത് ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിച്ചു. മൃഗാശുപത്രിയിലും നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി. ഗാരേജിന് പുറത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ബൈക്കിൽ നിന്നാണ് തീ പടർന്നതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
അപകടത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം വ്യക്തമല്ല. വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ അഗ്നിശമന സേനയും നാട്ടുകാരും ചേർന്നാണ് ഏറെ നേരത്തെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് തീയണച്ചത്. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്.
