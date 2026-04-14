  • Fire Outbreak: തുറവൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ തീപിടിത്തം; തീപിടത്തമുണ്ടായത് ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിന് മുകൾഭാ​ഗത്ത്

Thuravoor Taluk Hospital: ആശുപത്രിയിലെ ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിന് മുകൾ ഭാഗത്ത് മരുന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്ന മുറിയിൽ നിന്ന് തീപടർന്നതായാണ് പ്രാഥമിക വിവരം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Apr 14, 2026, 01:01 PM IST
  • ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന രോഗികളെയും മറ്റും സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിച്ചു
  • രോ​ഗികളെയും മറ്റുള്ളവരെയും ഉടൻ തന്നെ പുറത്തെത്തിച്ചതിനാൽ ആളപായമുണ്ടായില്ല

ആലപ്പുഴ: തുറവൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിന് മുകൾ ഭാ​ഗത്ത് അഗ്നിബാധ. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 10:15ഓടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ആശുപത്രിയിലെ ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിന് മുകൾ ഭാഗത്ത് മരുന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്ന മുറിയിൽ നിന്ന് തീപടർന്നതായാണ് പ്രാഥമിക വിവരം.

തീപിടിത്തം ഉണ്ടായ ഉടൻ തന്നെ ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന രോഗികളെയും മറ്റും സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിച്ചു. രോ​ഗികളെയും മറ്റുള്ളവരെയും ഉടൻ തന്നെ പുറത്തെത്തിച്ചതിനാൽ ആളപായമുണ്ടായില്ല. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ. നിലവിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോ​ഗമിക്കുകയാണ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

