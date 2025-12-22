Heart Transplant: ജില്ല ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ആദ്യമായി ഹൃദയമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ; തലസ്ഥാനത്തു നിന്നും ഹൃദയം എറണാകുളത്തെത്തിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുന്നു. ഇതിനായി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നിന്നും എയർ ആംബുലൻസിൽ ഹൃദയം എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. കൊല്ലം സ്വദേശിയായ ഷിബുവിൻ്റെ ഹൃദയം നേപ്പാൾ സ്വദേശിയായ ദുർഗയ്ക്കാണ് മാറ്റി വെക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലാണ് ഹൃദയ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ദുർഗ തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നത്. ഇന്ത്യൻ വംശജ അല്ലാത്തതിനാൽ ഹൃദയം ലഭിക്കാൻ നിയമ തടസങ്ങൾ നേരിട്ടിരുന്നു. ഒരു വർഷത്തെ നിയ പോരാട്ടത്തിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ദുർഗയ്ക്ക് ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ സാധ്യമാകുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊല്ലം സ്വദേശിയായ ഷിബുവിനെ വാഹന അപകടത്തെ തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കൊളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഷിബുവിൻ്റെ കുടുംബം അവയവ ദാനത്തിന് സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു. ഏഴ് അവയവങ്ങളാണ് ദാനം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
