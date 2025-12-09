English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Kerala Local Body Election 2025 Phase 1: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ്; 7 ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് വിധിയെഴുത്ത്‌

Kerala Local Body Election 2025 Phase 1: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ്; 7 ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് വിധിയെഴുത്ത്‌

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Dec 9, 2025, 06:58 AM IST
  • സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും
  • 7 ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് വിധിയെഴുത്ത്‌ നടക്കുന്നത്
  • രാവിലെ 7 മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന പോളിംഗ് വൈകുന്നേരം 6 മണിയോടെ അവസാനിക്കും

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും. 7 ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് വിധിയെഴുത്ത്‌ നടക്കുന്നത്. രാവിലെ 7 മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന പോളിംഗ് വൈകുന്നേരം 6 മണിയോടെ അവസാനിക്കും.

അമ്മയെ കൊലപ്പെടുത്തി മകൻ; സംഭവം ആലപ്പുഴ മാവേലിക്കരയിൽ

തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളും നഗരസഭകളും ഉൾപ്പെടെ 595 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ 11,168 വാർഡുകളിലേക്കാണ് ഇന്ന് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ജനവിധി തേടുന്നത് 36,630 സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ്.  

തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിനം; കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് പിരിമുറുക്കം ഏറും

15,432 പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളാണ് 1.32 കോടിയിലധികം വോട്ടർമാർക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. 480 പ്രശ്‌നബാധിത ബൂത്തുകളുണ്ട്.  ഇവിടങ്ങളിൽ പ്രത്യേക പോലീസ് സുരക്ഷാ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം വെബ് കാസ്റ്റിങ്ങും വീഡിയോ ഗ്രാഫിയും ഉണ്ടാകും. ഇതിനിടയിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ മരണത്തെ തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലെ വിഴിഞ്ഞം വാർഡിലേക്കുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ 11 നാണ് പോളിംഗ് നടക്കുന്നത്.

