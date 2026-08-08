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Fishermen Missing: ഒൻപതാം ദിവസവും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കണ്ടെത്താനായില്ല; മുതലപ്പൊഴിയിൽ തിരച്ചിൽ അവസാനിപ്പിച്ചു

Fishermen Missing In Muthalapozhi: വിഴിഞ്ഞത്തുനിന്നെത്തിയ നാലംഗ സ്കൂബ സംഘം മുതലപ്പൊഴിയിൽ പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും ശക്തമായ കടലാക്രമണവും മൂലം തിരച്ചിൽ നിർത്തിവച്ചു.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 08, 2026, 07:49 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 07:49 PM IST
Fishermen Missing: ഒൻപതാം ദിവസവും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കണ്ടെത്താനായില്ല; മുതലപ്പൊഴിയിൽ തിരച്ചിൽ അവസാനിപ്പിച്ചു
Image Credit: File

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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Fishermen Missing: ഒൻപതാം ദിവസവും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കണ്ടെത്താനായില്ല; മുതലപ്പൊഴിയിൽ തിരച്ചിൽ അവസാനിപ്പിച്ചു
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