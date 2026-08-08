/Fishermen Missing: ഒൻപതാം ദിവസവും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കണ്ടെത്താനായില്ല; മുതലപ്പൊഴിയിൽ തിരച്ചിൽ അവസാനിപ്പിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കടലിൽ കാണാതായ രണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കായി ഒൻപത് ദിവസമായി നടത്തിയ തിരച്ചിൽ വിഫലം. വിഴിഞ്ഞത്തുനിന്നെത്തിയ നാലംഗ സ്കൂബ സംഘം മുതലപ്പൊഴിയിൽ പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും ശക്തമായ കടലാക്രമണവും മൂലം പ്രവർത്തനം അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നിർത്തിവച്ചു.
മുങ്ങൽ വിദഗ്ധരെ എത്തിക്കാമെന്ന് തലേദിവസം മന്ത്രി നൽകിയ ഉറപ്പിൽ പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്ച് പുലർച്ചെ മുതൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കാത്തിരുന്നെങ്കിലും ഉച്ചയോടെ മാത്രമാണ് സംഘം എത്തിയത്. ജനപ്രതിനിധികളുടെയും കോസ്റ്റൽ പൊലീസിന്റെയും ഇടപെടലിനെത്തുടർന്ന് വിഴിഞ്ഞത്തുനിന്ന് ആളുകളെ എത്തിച്ചെങ്കിലും തിരച്ചിൽ വൈകിയതിൽ കാണാതായ ഷിജിന്റെ കുടുംബവും പ്രദേശവാസികളും കടുത്ത പ്രതിഷേധമറിയിച്ചു.
മറൈൻ ആംബുലൻസും പ്രാദേശിക ബോട്ടുമായി രാവിലെ മുതൽ തന്നെ കാണാതായവർക്കായി കടലിൽ തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഷിജിൻ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട പൊഴി ഭാഗത്തുതന്നെ പരിശോധന നടത്തണമെന്ന കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ചാണ് മുങ്ങൽ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടിയത്. ഇതിനുമുമ്പ് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിനും സ്കൂബ ടീം ഇവിടെ തെരച്ചിലിനിറങ്ങിയിരുന്നെങ്കിലും മോശം കാലാവസ്ഥയെത്തുടർന്ന് ദൗത്യം ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു.
മറ്റൊരു സംഭവത്തിൽ വിഴിഞ്ഞത്തുനിന്ന് കാണാതായ ജോണിനായുള്ള അന്വേഷണവും ഊർജ്ജിതമായി പുരോഗമിക്കുകയാണ്. വ്യോമസേനയുടെ ഹെലികോപ്റ്ററും കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെ കപ്പലും ധീര റെസ്ക്യൂ ബോട്ടും ഉപയോഗിച്ച് തമിഴ്നാട് തീരം വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ പരിശോധന വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 31ന് ആണ് ഷിജിനെയും ജോണിനെയും വേവ്വേറെ സംഭവങ്ങളിൽ കാണാതായത്.
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