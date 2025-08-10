English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Accident News: ഓടിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനിടെ നിയന്ത്രണംവിട്ടു, കാര്‍ ഫുട്പാത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി; 5 പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്, 4 പേരുടെ നില ​ഗുരുതരം

കാർ ഓടിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. നിയന്ത്രണംവിട്ട് ഫുട്പാത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറിയുകയായിരുന്നു.

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 10, 2025, 04:30 PM IST
  • ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ഒഴികെ ബാക്കി 4 പേരുടെയും നില ​ഗുരുതരമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
  • ഇവർക്ക് കാലുകൾക്കും തലയ്ക്കും ​ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.
  • നിലവിൽ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

Accident News: ഓടിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനിടെ നിയന്ത്രണംവിട്ടു, കാര്‍ ഫുട്പാത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി; 5 പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്, 4 പേരുടെ നില ​ഗുരുതരം

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ആശുപത്രിക്ക് സമീപം കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് നടപ്പാതയിലേക്ക് ഇടിച്ച് കയറി 5 പേർക്ക് പരിക്ക്. ഇതിൽ 4 പേരുടെ നില ​ഗുരുതരമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. രണ്ട് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാർക്കും രണ്ട് വഴിയാത്രക്കാർക്കും അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഉച്ചയോടെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. കാർ അമിത വേ​ഗതിയിലായിരുന്നുവെന്നാണ് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നത്. നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഓട്ടോയിലും ഇടിച്ചു.

ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ഒഴികെ ബാക്കി 4 പേരുടെയും നില ​ഗുരുതരമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇവർക്ക് കാലുകൾക്കും തലയ്ക്കും ​ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിലാണ്. 

Also Read: Suresh Gopi Missing: 'കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിയെ കാണാനില്ല'; പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി കെഎസ്‍യു നേതാവ്

വട്ടിയൂർക്കാവ് സ്വദേശി വിഷ്ണുദത്ത് ഓടിച്ച കാറാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. കാർ ഓടിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനിടെയാണ് നിയന്ത്രണംവിട്ട് ഫുട്പാത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറിയത്. ബ്രേക്കിന് പകരം ആക്സിലറേറ്റർ ചവിട്ടിയതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായത്. വിഷ്ണുനാഥിനൊപ്പം അമ്മാവൻ വിജയനും കാറിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇരുവരുടെയും ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കും. അതേസമയം കാറിന് യന്ത്രത്തകരാർ ഒന്നുമില്ലെന്ന് ആർടിഒ വ്യക്തമാക്കി.

