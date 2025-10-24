Missing Case: കൊച്ചിയിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയ അഞ്ചുപേരെയും കണ്ടെത്തി

കൊച്ചി: കൊച്ചിയിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയി കാണാതായ അഞ്ചുപേരെയും കാണ്ടെത്തി. അഞ്ചു പേരെയും മറ്റൊരു ബോട്ടിൽ കയറ്റിയാണ് പുറത്തെത്തിച്ചത്. വള്ളം കെട്ടി വലിച്ചാണ് ബോട്ട് കൊണ്ട് വന്നത്. വള്ളത്തിന്റെ എൻജിൻ തകരാറിലായി കടലിൽ കുടുങ്ങുകയായിരുന്നുവെന്ന് തൊഴിലാളികൾ വ്യക്തമാക്കി. ചെല്ലാനത്തുനിന്ന് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെയാണ് കാണാതായത്. KL03 4798 എന്ന നമ്പറിലുള്ള ഇമ്മാനുവൽ എന്ന വള്ളത്തിൽ പോയവരെയാണ് കാണാതായത്. ഒറ്റ എൻജിൻ ഘടിപ്പിച്ച വള്ളത്തിൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെ നാലുമണിക്കാണ് ഇവർ കടലിലേക്ക് പോയത്. രാവിലെ 9 മണിയോടെ തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ, വൈകുന്നേരം ആയിട്ടും തിരികെ കാണാതായതോടെയാണ് തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചത്. സെബിൻ, പാഞ്ചി, കുഞ്ഞുമോൻ, പ്രിൻസ്, ആന്റപ്പൻ, എന്നിവരാണ് ബോട്ടിൽ പോയത്. ചെല്ലാനം കണ്ടക്കടവ് സ്വദേശികളാണ് വള്ളത്തില് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കാണാതായവര്ക്കായി കോസ്റ്റ് ഗാർഡും നേവിയും അടക്കമാണ് തെരച്ചിൽ നടത്തിയത്.
