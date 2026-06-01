തിരുവനന്തപുരം: മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെ വിമാനത്തിനുള്ളിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിൽ പോലീസ് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് കോടതി അംഗീകരിച്ചു. റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയ വ്യോമയാന വകുപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ടാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി അംഗീകരിച്ചത്. യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷമാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്നും വ്യോമയാന വകുപ്പ് ഒഴിവാക്കിയത്.
