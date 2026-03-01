Norka Roots Helpdesk: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷം; ഹെൽപ് ഡെസ്ക് തുറന്ന് നോർക്ക

ഇസ്രയേൽ–ഇറാൻ സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് പ്രവാസി കേരളീയർക്കായും കുടുംബാംഗങ്ങള്ക്കുമായി NRI(K) മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ നിര്ദ്ദേശാനുസരണം 24 മണിക്കൂറും പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന പ്രത്യേക നോർക്ക ഹെൽപ്ഡെസ്ക് സജ്ജീകരിച്ചു. നോർക്ക ഹെൽപ് ഡെസ്ക് നമ്പറുകളില് 2026 മാർച്ച് ഒന്നിന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 11.30 മണി വരെ ആകെ 381 കോളുകളാണ് ലഭിച്ചത്.
പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സംഘര്ഷം തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില് നോർക്ക ഹെൽപ്ഡെസ്ക് പ്രവർത്തനം തുടരും. വിദേശത്ത് നിന്ന് 137 പേരും രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ നിന്നും 244 പേരും ഹെൽപ്ഡെസ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. വിമാന സർവീസുകളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി, റദ്ദാക്കലുകൾ, യാത്രാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, സുരക്ഷാ നിർദേശങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു കൂടുതലും അന്വേഷിച്ചത്.
ഗൾഫ് മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ഒഴിപ്പിക്കൽ സാധ്യതകളും യാത്രാ സുരക്ഷയും സംബന്ധിച്ചും അന്വേഷിച്ചു. നോര്ക്ക ഹെല്പ്പ് ഡസ്കില് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവാസി കേരളീയർ സുരക്ഷിതരാണെന്നും എന്നാൽ മേഖലയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷാവസ്ഥയും തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങളും ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുന്നതായും പ്രവാസികള് സൂചിപ്പിച്ചു.
കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാർ തലങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകുന്ന സ്ഥിരീകരിച്ച വിവരങ്ങൾ പ്രവാസികേരളീയര്ക്ക് കൈമാറുകയും അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാനാണ് പ്രധാനമായും ഹെൽപ്ഡെസ്ക് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. ലഭിച്ച കോളുകൾ ഔദ്യോഗികമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തുടർനടപടികൾക്കായി രേഖപ്പെടുത്തി.
വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ടിവി അനുപമ, ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര് അജിത് കോളശേരി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്താൻ നോര്ക്ക റൂട്ട്സ് ആസ്ഥാനത്ത് അവലോകന യോഗം ചേർന്നു. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ സഹായത്തിനും ഏകോപനത്തിനും കേരള സർക്കാർ സ്ഥിതിഗതികൾ നിരന്തരം നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
കേന്ദ്ര സർക്കാർ, വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം, അതാതു രാജ്യങ്ങളിലെ ഇന്ത്യന് മിഷനുകള്, ലോക കേരള സഭാംഗങ്ങള്, പ്രവാസി സംഘടനകള് എന്നിവരുമായി ഏകോപനം തുടരുകയാണ്. സംഘര്ഷം തുടരുന്ന രാജ്യങ്ങളിലുളള പ്രവാസികള് ഔദ്യോഗിക സ്രോതസുകളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ പിന്തുടരണമെന്ന് നിർദേശം നൽകി. അടിയന്തര സഹായത്തിനായി നോർക്ക റൂട്ട്സ് ഹെൽപ്ഡെസ്കുമായി ബന്ധപ്പെടാം. നമ്പറുകൾ- +91-8802012345 (അന്താരാഷ്ട്ര മിസ്ഡ് കോൾ), 18004253939 (ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ, ഇന്ത്യയില് നിന്നും).
