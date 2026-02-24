Religious Conversion: നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം; ഉത്തർപ്രദേശിൽ മലയാളി പാസ്റ്റർ അറസ്റ്റിൽ

ലഖ്നൗ: മതപരിവർത്തനം ആരോപിച്ച് ഉത്തർപ്രദേശിൽ മലയാളി പാസ്റ്റർ അറസ്റ്റിൽ. ജോസ് തോമസ് എന്ന തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
Also Read: റാഞ്ചിയിൽ എയർ ആംബുലൻസ് തകര്ന്നു; വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ പേരും മരിച്ചു
പാസ്റ്റർ ആളുകൾക്ക് പണവും ജോലിയും വാഗ്ദാനം നൽകി മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്നുവെന്ന പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മതപരിവർത്തന നിരോധന നിയമ പ്രകാരമാണ് യുപി പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് കൂടാതെ ഹിന്ദുദൈവങ്ങളെ പാസ്റ്റർ ആക്ഷേപിച്ചെന്നും പരാതിയിലുണ്ട്.
Also Read: വ്യാഴ-സൂര്യ നവപഞ്ചമ രാജയോഗം; മാർച്ച് 5 മുതൽ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങളുടെ ചാകര
പാസ്റ്റർ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ആളുകളെ നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് ബജ്റംഗ്ദലിന്റെ ജില്ലാ കോഓർഡിനേറ്ററാണ് പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. ഇതിനെ തുടർന്ന് ഇന്നലെ ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസ് പാസ്റ്ററെ അറസ്റ്റു ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഒപ്പം പാസ്റ്റർ താമസിച്ചിരുന്ന മുറിയിൽ നിന്ന് മത പുസ്തകങ്ങളും മൈക്രോഫോണുകളും സംതോപകരണങ്ങളും പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.