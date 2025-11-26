English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Case against YouTubers: പാതിരി വനത്തിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി, റീൽസ് ചിത്രീകരണം; യൂട്യൂബർമാർക്കെതിരെ കേസ്

അനുമതിയില്ലാതെയാണ് ഇവർ അഞ്ച് ബൈക്കുകളിലായി വനത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 26, 2025, 08:23 PM IST
  • ഉദയക്കര ഭാഗത്ത് കൂടി അനുമതിയില്ലാതെ വനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച യൂട്യൂബർമാർ വീഡിയോ ചിത്രീകരിക്കുകയായിരുന്നു.
  • ഇത് പിന്നീട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

Case against YouTubers: പാതിരി വനത്തിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി, റീൽസ് ചിത്രീകരണം; യൂട്യൂബർമാർക്കെതിരെ കേസ്

വയനാട്: വയനാട്ടിൽ പാതിരി വനത്തിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയ യൂട്യൂബർമാർക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് വനംവകുപ്പ്. 7 പേരെ പ്രതിചേർത്താണ് വനം വകുപ്പ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം യാത്രകൾക്കും റീൽസ് ചിത്രീകരണത്തിനുമെതിരെ കൂടുതൽ കർശനമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഡിഎഫ്ഒ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയാണ് സംഭവം. 

ഉദയക്കര ഭാഗത്ത് കൂടി അനുമതിയില്ലാതെ വനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച യൂട്യൂബർമാർ വീഡിയോ ചിത്രീകരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് പിന്നീട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വനം വകുപ്പ് കേസെടുത്തത്. കോഴിക്കോട് ചാലപ്പുറം തിരുത്തുമ്മൽ മൂരിയാട് സ്വദേശി സാഗർ അടക്കം 7 പേരെ പ്രതി ചേർത്താണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. 

Also Read: Kerala High Court: പണമില്ലെന്ന പേരിൽ ചികിത്സ നിഷേധിക്കരുത്; ആശുപത്രികൾക്ക് മാർ​ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുമായി ഹൈക്കോടതി

ഇവർ അനുമതിയില്ലാതെ അഞ്ച് ബൈക്കുകളിലായി വന്യജീവികൾ നിറഞ്ഞ വനത്തിനുള്ളിലൂടെ വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ച് യാത്ര ചെയ്തതിനാണ് കേസ്. ട്രാവലോഗ്‌സ് ഓഫ് വൈശാഖ് എന്ന പേജിൽ പ്രതികൾ ഈ വീഡിയോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു. വന്യജീവികൾക്ക് ശല്യമാവുന്ന വിധം റിസർവ് വനത്തിനുള്ളിൽ അനുമതിയില്ലാതെയുള്ള ഇത്തരം യാത്രകൾക്കും റീൽസ് ചിത്രീകരണത്തിനുമെതിരെ കൂടുതൽ കർശനമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സൗത്ത് വയനാട് ഡി.എഫ്.ഒ അജിത്.കെ.രാമൻ അറിയിച്ചു.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

WayanadForest DepartmentYouTubersവയനാട്പാതിരി വനം

