Tiger Attack: കടുവയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ഫോറസ്റ്റ് വാച്ചർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് പൊന്നമ്പലമേട് വനത്തിൽ

Pathanamthitta: ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയോടെയാണ് അനിൽ കുമാറിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.‌

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 7, 2025, 04:53 PM IST
  • കടുവ ഭക്ഷിച്ചനിലയിലാണ് മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്
  • പൊന്നമ്പലമേട് പാതയിൽ ഒന്നാം പോയിന്റിന് സമീപത്താണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്

Tiger Attack: കടുവയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ഫോറസ്റ്റ് വാച്ചർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് പൊന്നമ്പലമേട് വനത്തിൽ

പത്തനംതിട്ട: സീതത്തോട് കടുവയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ഫോറസ്റ്റ് വാച്ചർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. പെരിയാർ ടെെഗർ റിസർവിലെ വാച്ചറായ അനിൽ കുമാറിന്റെ (32) മൃതദേഹം പൊന്നമ്പലമേട് വനത്തിൽ നിന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയോടെയാണ് അനിൽ കുമാറിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. കടുവ ഭക്ഷിച്ചനിലയിലാണ് മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്.

പൊന്നമ്പലമേട് പാതയിൽ ഒന്നാം പോയിന്റിന് സമീപത്താണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ഞായറാഴ്ച രാവിലെയാണ് പമ്പയിലേക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് അനിൽകുമാർ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയത്. മൂന്ന് ദിവസമായിട്ടും തിരികെ കാണാത്തതിനെ തുടർന്ന് തിരച്ചിൽ നടത്തിയപ്പോഴാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അനിൽകുമാർ വനവിഭവങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനാണ് വീട്ടിൽനിന്ന് പോയതെന്നാണ് വിവരം. ഭാര്യ: മഞ്ജു. മക്കൾ: വിദ്യ, നിത്യ, ആദർശ്.

