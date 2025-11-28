R Sreelekha: 'എന്തിന് നേരിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകി, പ്രതിക്ക് ഫോണും ഓഫാക്കി മുങ്ങാനുള്ള അവസരത്തിനോ?'; ആര്‍ ശ്രീലേഖ

തിരുവനന്തപുരം: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎല്എക്കെതിരായ ലൈംഗിക പീഡനക്കേസിൽ പ്രതികരിച്ച് മുൻ ഡിജിപിയും ബിജെപി സ്ഥാനാര്ത്ഥിയുമായ ആര് ശ്രീലേഖ. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും അതിജീവതയ്ക്കൊപ്പമാണെന്ന് ശ്രീലേഖ പ്രതികരിച്ചു. എന്നാൽ, എന്തിന് നേരിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകിയെന്നും പ്രതിക്ക് ഫോണും ഓഫാക്കി മുങ്ങാനുള്ള അവസരത്തിനാണോയെന്നും ശ്രീലേഖ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പ്രതികരിച്ചു.
ശ്രീലേഖയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം:
ഞാൻ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും അതിജീവി തക്കൊപ്പം മാത്രം... ഇത്ര നാൾ അവൾ എന്തുകൊണ്ട് പരാതി നൽകിയില്ല? ഇത്രനാൾ എന്തുകൊണ്ട് കേസ് എടുത്തില്ല എന്ന ദുഃഖം മാത്രം! ഇപ്പോൾ എന്തിന് നേരിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകി എന്ന ആശങ്ക മാത്രം!
പ്രതിക്ക് ഫോണും ഓഫാക്കി മുങ്ങാനുള്ള, മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നേടാനുള്ള അവസരത്തിനോ? അതോ ശബരിമലയിൽ സ്വർണ്ണകൊള്ളയിൽ വമ്പന്മാരായ കൂടുതൽ പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനോ?
ഞാനൊരമ്മയാണ്, മുൻ പോലീസുദ്യോഗസ്ഥയാണ്... ഇരകളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതിൽ കാലത്തമസമോ വീഴ്ചയോ വരാൻ പാടില്ല എന്ന് ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കുന്നു!
ഇയാൾ പീഡിപ്പിച്ച മറ്റു യുവതികളും ഉടൻ തന്നെ പരാതി നൽകുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു...
