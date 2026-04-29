Traffic Fines: സ്വകാര്യ വാഹനത്തിൽ ഔദ്യോ​ഗിക ചിഹ്നം; 250 രൂപ ഫൈനടച്ച് മുൻ ഡിജിപി ടോമിൻ ത‍ച്ചങ്കരി

Traffic Fines: 92എ പ്രകാരം നിയമപ്രകാരമല്ലാത്ത നെയിം പ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചതിനായിരുന്നു മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് കേസെടുത്ത് പിഴ ഈടാക്കിയത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Apr 29, 2026, 06:31 PM IST
  • സർവീസിൽ ഇരിക്കെ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചെന്ന കേസിൽ വിചാരണ നടപടികൾക്കായി കഴിഞ്ഞ 22നായിരുന്നു കോട്ടയം വിജിലൻസ് ട്രിബ്യൂണലിൽ മുൻ ഡിജിപി എത്തിയത്.
  • അന്ന് ഔദ്യോഗിക പദവി സൂചിപ്പിക്കുന്ന നക്ഷത്രം വച്ച നെയിം പ്ളേറ്റ് ഉള്ള സ്വകാര്യ വാഹനത്തിലായിരുന്നു വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ എത്തിയത്.
  • മുൻ ഡിജിപി സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷവും കാറിൽ നക്ഷത്രം വച്ച് യാത്ര ചെയ്തത് വിവാദമായതോടെയാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് കേസെടുത്തത്.

Budh Gochar: ബുധന്റെ രാശിമാറ്റത്തിലൂടെ ബുധാദിത്യാ രാജയോഗം; ഇവർക്കിനി നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം!
Gold Rate Kerala Today: ചാഞ്ചാടിയാടി സ്വർണ്ണനിരക്ക്; ഇന്നത്തെ വിലയറിയാം
Gold Rate Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; ഇന്ന് പവന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും!
Kerala DL 50 Lottery Result Today: ധനലക്ഷ്മിയിലൂടെ കയ്യിലെത്തുക ഒരു കോടി! ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം...
Traffic Fines: സ്വകാര്യ വാഹനത്തിൽ ഔദ്യോ​ഗിക ചിഹ്നം; 250 രൂപ ഫൈനടച്ച് മുൻ ഡിജിപി ടോമിൻ ത‍ച്ചങ്കരി

തിരുവനന്തപുരം: സ്വകാര്യ വാഹനത്തിൽ ഔദ്യോ​ഗിക ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ച മുൻ ഡിജിപി ടോമിൻ ത‍ച്ചങ്കരിക്ക് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ പിഴ. 250 രൂപയാണ് മുൻ ഡിജിപി ഓൺലൈനായി ഫൈൻ അടച്ചത്. 92എ പ്രകാരം നിയമപ്രകാരമല്ലാത്ത നെയിം പ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചതിനായിരുന്നു മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് കേസെടുത്ത് പിഴ ഈടാക്കിയത്. 

സർവീസിൽ ഇരിക്കെ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചെന്ന കേസിൽ വിചാരണ നടപടികൾക്കായി കഴിഞ്ഞ 22നായിരുന്നു കോട്ടയം വിജിലൻസ് ട്രിബ്യൂണലിൽ മുൻ ഡിജിപി എത്തിയത്. അന്ന് ഔദ്യോഗിക പദവി സൂചിപ്പിക്കുന്ന നക്ഷത്രം വച്ച നെയിം പ്ളേറ്റ് ഉള്ള സ്വകാര്യ വാഹനത്തിലായിരുന്നു വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ എത്തിയത്. 

മുൻ ഡിജിപി സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷവും കാറിൽ നക്ഷത്രം വച്ച് യാത്ര ചെയ്തത് വിവാദമായതോടെയാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് കേസെടുത്തത്. നിയമപ്രകാരമല്ലാതെ നെയിം പ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചതിന് പരമാവധി പിഴയായ 250 രൂപയാണ് ഈടാക്കിയത് എന്നാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് പറയുന്നത്. സംഭവത്തിൽ പോലിസ് ഇതുവരെ നടപടി എടുത്തിട്ടില്ല.

