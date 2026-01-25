Siri Jagan Passed Away: കേരള ഹൈക്കോടതി മുൻ ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് സിരിജഗൻ അന്തരിച്ചു

കൊച്ചി: കേരള ഹൈക്കോടതി മുൻ ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് സിരിജഗൻ അന്തരിച്ചു. 74 വയസായിരുന്നു. വാർദ്ധക്യസഹജമായ അസുഖങ്ങളെത്തുടർന്ന് കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യം.
2005-ൽ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായി നിയമിതനായ അദ്ദേഹം ഒമ്പത് വർഷത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന തന്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിനിടയിൽ നിയമവ്യവസ്ഥയിൽ നിർണ്ണായകമായ പല ഇടപെടലുകളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൊല്ലം മയ്യനാട് സ്വദേശിയായ അദ്ദേഹം 2014-ലാണ് സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ചത്.
വിരമിക്കലിന് ശേഷവും പൊതുസമൂഹത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന നിരവധി സുപ്രധാന പദവികൾ അദ്ദേഹം വഹിച്ചിരുന്നു. തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ആക്രമണത്തിന് ഇരയാകുന്നവർക്ക് അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം രൂപീകരിച്ച സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനം ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്.
ഈ സമിതി വഴി അനേകം ഇരകൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചു. കൂടാതെ ശബരിമല ഉന്നതാധികാര സമിതിയുടെ ചെയർമാനായും കൊച്ചിയിലെ നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ലീഗൽ സ്റ്റഡീസ് (നുവാൽസ്) വൈസ് ചാൻസലറായും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.
