VK Ebrahimkunju: മുന്‍ മന്ത്രി വികെ ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞ് അന്തരിച്ചു

കൊച്ചി: മുസ്ലീം ലീഗിന്റെ പ്രമുഖ നേതാവും മുന് മന്ത്രിയും ആയ വികെ ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞ് അന്തരിച്ചു. 73 വയസ്സായിരുന്നു. അര്ബുദ ബാധിതനായിരുന്ന ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞ് ഏറെ നാളുകളായി ചികിത്സയില് ആയിരുന്നു. 2001 മുതല് 2021 വരെ തുടര്ച്ചയായി എംഎല്എ ആയിരുന്നു. രണ്ട് തവണ സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയിലും അംഗമായിരുന്നു. 2001 ലും 2006 ലും മട്ടാഞ്ചേരിയില് നിന്നായിരുന്നു ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞ് വിജയിച്ചത്. 2011 ലും 2016 ലും കളമശ്ശേരിയില് നിന്നും നിയമസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ആദ്യ ഉമ്മന് ചാണ്ടി സര്ക്കാരില് വ്യവസായ-സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്നു. രണ്ടാം ഉമ്മന് ചാണ്ടി സര്ക്കാരില് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയായും പ്രവര്ത്തിച്ചു.