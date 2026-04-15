Pratibha Patil: വനിത സംവരണ ബില്ലിനെ പിന്തുണച്ച് മുൻ രാഷ്ട്രപതി പ്രതിഭ പാട്ടീൽ

Pratibha Patil: വനിത സംവരണ ബില്ല് നാളെ പാർലമെൻറ് ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കാനിരിക്കെയാണ് മുൻ രാഷ്ട്രപതി പ്രതിഭ പാട്ടില്‍ ബില്ലിനെ പിന്തുണയ്ച്ച് രംഗത്ത് എത്തിയത്.

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Apr 15, 2026, 08:18 PM IST
  • ചരിത്രം കുറിക്കുന്ന ബില്ലെന്നാണ് പ്രതിഭ പാട്ടീൽ പറഞ്ഞത്.
  • ഇതിനിടെ മുൻ സ്പീക്കർ മീരാകുമാറും ബില്ലിനെ അനുകൂലിച്ച് രംഘത്ത് എത്തിയിരുന്നു.
  • ബില്ലിനെ എല്ലാവരും അനുകൂലിക്കണമെന്ന് ബിഎസ്പി നേതാവ് മായാവതിയും നിർദ്ദേശിച്ചു.

Trending Photos

Shukra Gochar: ശുക്രൻ ഇടവം രാശിയിലേക്ക്; കുംഭം ഉൾപ്പെടെ 4 രാശികളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വൻ സൗഭാ​ഗ്യങ്ങൾ, സമ്പന്നരാകാം...
6
Shukra Gochar 2026
Shukra Gochar: ശുക്രൻ ഇടവം രാശിയിലേക്ക്; കുംഭം ഉൾപ്പെടെ 4 രാശികളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വൻ സൗഭാ​ഗ്യങ്ങൾ, സമ്പന്നരാകാം...
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്കിന്ന് മികച്ച ദിനം; തുലാം രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്കിന്ന് മികച്ച ദിനം; തുലാം രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Gold Rate Today: ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് 1080 രൂപ; പവന് വീണ്ടും 1,13,000ലേക്ക് സ്വർണവില
6
Gold price
Gold Rate Today: ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് 1080 രൂപ; പവന് വീണ്ടും 1,13,000ലേക്ക് സ്വർണവില
Horoscope Today: 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം
12
Horoscope Today
Horoscope Today: 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം
വനിത സംവരണ ബില്ലിനെ പിന്തുണച്ച് മുൻ രാഷ്ട്രപതി പ്രതിഭ പാട്ടീൽ. വനിത സംവരണ ബില്ല് നാളെ പാർലമെൻറ് ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കാനിരിക്കെയാണ് മുൻ രാഷ്ട്രപതി പ്രതിഭ പാട്ടില്‍ ബില്ലിനെ പിന്തുണയ്ച്ച് രംഗത്ത് എത്തിയത്. ചരിത്രം കുറിക്കുന്ന ബില്ലെന്നാണ് പ്രതിഭ പാട്ടീൽ പറഞ്ഞത്. ഇതിനിടെ മുൻ സ്പീക്കർ മീരാകുമാറും ബില്ലിനെ അനുകൂലിച്ച് രംഘത്ത് എത്തിയിരുന്നു. ബില്ലിനെ എല്ലാവരും അനുകൂലിക്കണമെന്ന് ബിഎസ്പി നേതാവ് മായാവതിയും നിർദ്ദേശിച്ചു.

അതേസമയം, വനിതാ സംവരണത്തിന്‍റെ പേരിൽ മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയത്തിലൂടെ ലോക്സഭാ സീറ്റുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കത്തെ ഒറ്റക്കെട്ടായി എതിർക്കാനാണ് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ യോഗത്തിലെ തീരുമാനം. വനിതാ സംവരണത്തെ തത്വത്തിൽ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയവുമായി അതിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സർക്കാർ രീതി രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നും ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയെ സഭയിൽ ശക്തമായി നേരിടുമെന്നും കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖർഗെ വ്യക്തമാക്കി. 

കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖർഗെയുടെ വസതിയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി, തേജസ്വി യാദവ്, സഞ്ജയ് റാവത്ത്, നീലോത്പൽ ബസു, ആനി രാജ, ഒമർ അബ്‌ദുള്ള, ടി ആ‌ർ ബാലു, ജോസ് കെ മാണി, എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ തുടങ്ങി പ്രമുഖ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്തു. ബില്ലുകളെ എതിർത്ത് വോട്ട് ചെയ്യാനാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ സംയുക്ത തീരുമാനം. ലോക്സഭ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 850 ആയി ഉയർത്തി വനിത സംവരണം നടപ്പാക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിർദ്ദേശം. തെക്കേ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം ഉണ്ടാകില്ലെന്നും മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയ കമ്മീഷൻ ഫോർമുല നിശ്ചയിക്കുമെന്നും സർക്കാർ വാദിക്കുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ കമ്മീഷൻ വിശദചർച്ച നടത്തുമെന്നും തല്ക്കാലം ആകെ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം നിശ്ചയിച്ചതേ ഉള്ളെന്നുമാണ് സർക്കാർ നിലപാട്. 

