P Kishan Chand: ആർജെഡി മുൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി കിഷൻ ചന്ദ് മുസ്ലീം ലീഗിൽ ചേർന്നു

P Kishan Chand: പാണക്കാട് എത്തിയാണ് കിഷൻചന്ദ് അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Apr 3, 2026, 07:23 PM IST
  • കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി മേയറും നിരവധി തവണ കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലറുമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം.
  • തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഎം വ്യാപകമായി കാലുവാരിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുന്നണി വിടണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട കിഷൻ ചന്ദിനെ നേരത്തെ ആർജെഡിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയിരുന്നു.

കോഴിക്കോട്: ആർജെഡി മുൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി മുസ്ലീം ലീഗിൽ ചേർന്നു. പി കിഷൻ ചന്ദാണ് മുസ്ലീം ലീഗിലേക്കെത്തിയത്. പാണക്കാട് എത്തിയാണ് കിഷൻചന്ദ് അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചത്. കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി മേയറും നിരവധി തവണ കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലറുമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഎം വ്യാപകമായി കാലുവാരിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുന്നണി വിടണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട കിഷൻ ചന്ദിനെ നേരത്തെ ആർജെഡിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയിരുന്നു. 

P Kishan ChandMuslim LeagueRJDFormer RJD state secretary

