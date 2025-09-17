English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Mar Jacob Thoomkuzhy: തൃശൂർ അതിരൂപത മുൻ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജേക്കബ് തൂങ്കുഴി കാലം ചെയ്തു

Archbishop Mar Jacob Thoomkuzhy: ജൂബിലി മിഷൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയായിരുന്നു അന്ത്യം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 17, 2025, 05:05 PM IST
  • മാർ ജേക്കബ് തൂങ്കുഴി 22 വർഷം മാനന്തവാടി രൂപതയുടെ ബിഷപ്പ് ആയിരുന്നു
  • തൃശൂർ അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പായി 10 വർഷം സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു

Mar Jacob Thoomkuzhy: തൃശൂർ അതിരൂപത മുൻ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജേക്കബ് തൂങ്കുഴി കാലം ചെയ്തു

തൃശൂർ: തൃശൂർ അതിരൂപത മുൻ ബിഷപ്പ് മാർ ജേക്കബ് തൂങ്കുഴി കാലം ചെയ്തു. 95 വയസായിരുന്നു. ആരോ​ഗ്യസ്ഥിതി മോശമായതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം കുറച്ചു ദിവസമായി ജൂബിലി മിഷൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2.50ന് ആയിരുന്നു വിയോ​ഗം. കബറടക്കം പിന്നീട്.

മാനന്തവാടി രൂപതയുടെ പ്രഥമ മെത്രാനും താമരശേരി രൂപതയുടെ രണ്ടാമത്തെ മെത്രാനും തൃശൂർ അതിരൂപതയുടെ മെത്രാപ്പോലീത്തയും ആയിരുന്നു. 1973 മെയ് മാസം ഒന്നാം തീയതിയാണ് മാനന്തവാടി രൂപത സ്ഥാപിതമായത്. രൂപതയുടെ പ്രഥമ മെത്രാനായിരുന്നു മാർ ജേക്കബ് തൂങ്കുഴി.

പാലാ രൂപതയിലെ വിളക്കുമാടം, തൂങ്കുഴി കുര്യൻ - റോസ ദമ്പതികളുടെ മകനായി 1930 ഡിസംബർ 13-നാണ് ചാക്കോ എന്ന ബിഷപ്പ് ജേക്കബ് തൂങ്കുഴി ജനിച്ചത്. 2007 ജനുവരി 22-നായിരുന്നു തൃശൂർ അതിരൂപതയുടെ മെത്രപൊലീത്ത ചുമതലയിൽനിന്നും നിന്ന് വിരമിച്ചത്. 2023 മെയ് ഒന്നിനാണ് പിതാവിൻ്റെ മെത്രാഭിഷേകത്തിൻ്റെ അൻപതാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ചത്.

Mar Jacob Thoomkuzhyആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജേക്കബ് തൂങ്കുഴി

