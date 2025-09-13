Child Abuse: കൊല്ലത്ത് നാലര വയസുകാരന് അംഗൻവാടി ടീച്ചറുടെ ക്രൂര മർദ്ദനം

കൊല്ലം: നാലര വയസുകാരനെ അംഗൻവാടി ടീച്ചർ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചതായി പരാതി. കൊല്ലം ഏരൂരിലാണ് സംഭവം. രണ്ട് കാലിലെയും തുടയിൽ രക്തം കട്ടപിടിക്കും വിധം അധ്യാപിക നുള്ളിയെടുത്തുയെന്നും കുട്ടിയുടെ അമ്മ പറയുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് കുട്ടിയെ കുളിപ്പിക്കാനായി വസ്ത്രം മാറ്റിയപ്പോൾ യാദൃശ്ചികമായി കുട്ടിയുടെ തുടകളില് പാട് കണ്ടു. തുടര്ന്ന് കുട്ടിയോട് വിവരം ചോദിച്ചപ്പോൾ അധ്യാപിക ഉപദ്രവിച്ച കാര്യം വീട്ടുകാരോട് കുട്ടി പറഞ്ഞു. വിവരം അറിഞ്ഞതോടെ വീട്ടുകാര് പൊലീസിനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയതോടെയാണ് വിവരം പുറത്തറിയുന്നത്.
സംഭവം അറിഞ്ഞയുടനെ കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാക്കൾ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരെ വിവരം അറിയിച്ചു. കൂടാതെ കുട്ടിയെ ഉപദ്രവിച്ച ടീച്ചറോടും സംസാരിച്ചു. തന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്നാണ് ടീച്ചര് രക്ഷിതാക്കളോട് പറഞ്ഞത്. കുട്ടിയെ അക്ഷരം പഠിപ്പിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് അധ്യാപിക കുട്ടിയെ ഉപദ്രവിച്ചത് എന്നാണ് അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം. നിലവില് അധ്യാപികയ്ക്കെതിരെ വകുപ്പുതല നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 7 ദിവസത്തേക്ക് ജോലിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുകയും ചെയ്തു.
