Kasargode Students Missing Case: കാസർകോട് നിന്നും കാണാതായ വിദ്യാർത്ഥികളെ കണ്ടെത്തി; കണ്ടെത്തിയത് ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന്

കാസർകോട്: ചന്തേരയിൽ നിന്നും കാണാതായ എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികളെ കണ്ടെത്തി. നാല് വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ് കാണാതായത്. ഇവരെ ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ചന്തേര പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ സ്കൂളിൽ നിന്നും ഇന്നലെയാണ് നാല് ആൺകുട്ടികളെ കാണാതായത്. ഉച്ചഭക്ഷണ സമയത്താണ് കുട്ടികളെ കാണാതായത്. തുടർന്ന് അധ്യാപകർ ചേർന്ന് സമീപത്തൊക്കെ അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായിരുന്നില്ല.
കുട്ടികളെ കണ്ടെത്താനാകാതായതോടെ ചന്തേര പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കുട്ടികൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയതായി കണ്ടെത്തി. കുട്ടികളെ വൈകീട്ടോടെ നാട്ടിൽ എത്തിക്കും.
