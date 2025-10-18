English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Kasargode Students Missing Case: കാസർകോട് നിന്നും കാണാതായ വിദ്യാർത്ഥികളെ കണ്ടെത്തി; കണ്ടെത്തിയത് ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന്

Kasargode Students Missing Case: കാസർകോട് നിന്നും കാണാതായ വിദ്യാർത്ഥികളെ കണ്ടെത്തി; കണ്ടെത്തിയത് ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന്

സ്കൂളിൽ നിന്നും ഉച്ചഭക്ഷണ സമയത്താണ് വിദ്യാർത്ഥികളെ കാണാതായത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 18, 2025, 03:50 PM IST
  • ചന്തേര പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ സ്കൂളിൽ നിന്നും ഇന്നലെയാണ് നാല് ആൺകുട്ടികളെ കാണാതായത്.
  • ഉച്ചഭക്ഷണ സമയത്താണ് കുട്ടികളെ കാണാതായത്.

Read Also

  1. Palakkad News: കോട്ടുവായ ഇട്ടശേഷം വായ അടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല; യുവാവിന് രക്ഷകനായി റെയിൽവേ ഡിവിഷണൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ

Trending Photos

Gold Rate in Kerala Today 17 Oct 2025: സ്വർണവിലയിൽ വൻ കുതിപ്പ്; വർധിച്ചത് 2,840 രൂപ, ഒരു ലക്ഷത്തിലേക്ക് ഇനി 2, 640 രൂപ മാത്രം!
7
Gold price today
Gold Rate in Kerala Today 17 Oct 2025: സ്വർണവിലയിൽ വൻ കുതിപ്പ്; വർധിച്ചത് 2,840 രൂപ, ഒരു ലക്ഷത്തിലേക്ക് ഇനി 2, 640 രൂപ മാത്രം!
Gold Rate Kerala Today: ഒരു ലക്ഷത്തിലേക്ക് കടന്നില്ല..! പൊന്നിന് വില കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഒരു ലക്ഷത്തിലേക്ക് കടന്നില്ല..! പൊന്നിന് വില കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം...
Kerala Lottery Result Today 17 October 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലിയാര്? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Suvarna Keralam Lottery
Kerala Lottery Result Today 17 October 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലിയാര്? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala Lottery Result Today 18 October 2025: കാരുണ്യയുടെ ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാൻ നിങ്ങളാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Lottery
Kerala Lottery Result Today 18 October 2025: കാരുണ്യയുടെ ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാൻ നിങ്ങളാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kasargode Students Missing Case: കാസർകോട് നിന്നും കാണാതായ വിദ്യാർത്ഥികളെ കണ്ടെത്തി; കണ്ടെത്തിയത് ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന്

കാസർകോട്: ചന്തേരയിൽ നിന്നും കാണാതായ എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികളെ കണ്ടെത്തി. നാല് വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ് കാണാതായത്. ഇവരെ ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ചന്തേര പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ സ്കൂളിൽ നിന്നും ഇന്നലെയാണ് നാല് ആൺകുട്ടികളെ കാണാതായത്. ഉച്ചഭക്ഷണ സമയത്താണ് കുട്ടികളെ കാണാതായത്. തുടർന്ന് അധ്യാപകർ ചേർന്ന് സമീപത്തൊക്കെ അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായിരുന്നില്ല. 

Add Zee News as a Preferred Source

കുട്ടികളെ കണ്ടെത്താനാകാതായതോടെ ചന്തേര പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കുട്ടികൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയതായി കണ്ടെത്തി. കുട്ടികളെ വൈകീട്ടോടെ നാട്ടിൽ എത്തിക്കും.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Missing CaseKasargodeKasargode Missing Caseസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ കാണാതായികാസർകോട്

Trending News