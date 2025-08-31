English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Palakkad Infant Death: പാലക്കാട് മുലപ്പാൽ തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങി നാലുമാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് മരിച്ചു

2 വർഷം മുൻപ് പാർഥിപൻ-സം​ഗീത ദമ്പതികളുടെ ആദ്യ കുഞ്ഞും സമാന രീതിയിൽ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 31, 2025, 11:11 AM IST
  • പാർഥിപൻ-സം​ഗീത ദമ്പതികളുടെ മകൾ കനിഷ്കയാണ് മരിച്ചത്.‌
  • 2.200 കിലോ​ഗ്രാം മാത്രമായിരുന്നു നാലുമാസം പ്രായമായ കനിഷ്കയുടെ തൂക്കം.

പാലക്കാട്: സർക്കാർപതി ആദിവാസി ഉന്നതിയിൽ മുലപ്പാൽ തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങി നാലുമാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് മരിച്ചു. കടുത്ത പോഷകാഹാരക്കുറവ് നേരിടുന്ന കുഞ്ഞാണ് മരിച്ചത്. പാർഥിപൻ-സം​ഗീത ദമ്പതികളുടെ മകൾ കനിഷ്കയാണ് മരിച്ചത്.‌ 2.200 കിലോ​ഗ്രാം മാത്രമായിരുന്നു നാലുമാസം പ്രായമായ കനിഷ്കയുടെ തൂക്കം. ഇന്നലെ പുലർച്ചെയാണ് സംഭവം. കുഞ്ഞിന് പാൽ കടുത്ത് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അനക്കമില്ലാതെ വന്നതോടെ പാലക്കാട് സർക്കാർ വനിതാ-ശിശു ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും കുഞ്ഞിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ദമ്പതികളുടെ ആദ്യ കുഞ്ഞും 2 വർഷം മുൻപ് സമാന രീതിയിൽ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. 

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Infant deathPalakkadPalakkad Infant deathനാലുമാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് മരിച്ചുപാലക്കാട്

Trending News