Kasaragod Family Suicide: ആസിഡ് കഴിച്ച് കൂട്ട ആത്മഹത്യ; കുടുംബത്തിലെ ഇളയ മകനും മരിച്ചു

കാസർകോട്: കാസർകോട് അമ്പലത്തറ പറക്കളായിയിൽ ആസിഡ് കുടിച്ച് കൂട്ട ആത്മഹത്യ നടത്തിയ കുടുംബത്തിലെ നാലാമത്തെയാളും മരിച്ചു. ദമ്പതികളുടെ ഇളയമകൻ രാകേഷ് (35) ആണ് മരിച്ചത്. നാലംഗ കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേരും നേരത്തെ മരിച്ചിരുന്നു.
ഗൃഹനാഥൻ ഗോപിയും (58) ഇയാളുടെ ഭാര്യ ഇന്ദിരയും (55) മൂത്ത മകൻ രഞ്ജേഷുമാണ് (37) മുൻപ് മരിച്ചത്. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ രാകേഷ് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരിച്ചത്.
ഓഗസ്റ്റ് 28ന് പുലർച്ചെയാണ് ഗോപിയെയും കുടുംബത്തെയും ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. സാമ്പത്തി ബാധ്യതയാണ് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. അയൽവാസിയെ പുലർച്ചെ വിളിച്ച് ഗോപിയാണ് തങ്ങൾ ആസിഡ് കുടിച്ചതായി അറിയിച്ചത്.
ഇതോടെയാണ് ആത്മഹത്യാശ്രമം പുറത്ത് അറിഞ്ഞത്. തുടർന്ന് അയൽക്കാർ പോലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചു. ഇവരെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. എല്ലാവരെയും ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചിരുന്നെങ്കിലും മൂന്ന് പേരും അന്ന് തന്നെ മരിച്ചു. രാകേഷ് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്തു. അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
