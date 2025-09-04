English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kasaragod Family Suicide: ആസിഡ് കഴിച്ച് കൂട്ട ആത്മഹത്യ; കുടുംബത്തിലെ ഇളയ മകനും മരിച്ചു

Kasaragod Family Suicide News: പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് ഇളയമകൻ രാകേഷ് മരിച്ചത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 4, 2025, 01:08 PM IST
  • ​ഗോപി, ഇന്ദിര, രഞ്ജേഷ് എന്നിവർ നേരത്തെ മരിച്ചിരുന്നു
  • ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് ഇളയമകൻ മരിച്ചത്

കാസർകോട്: കാസർകോട് അമ്പലത്തറ പറക്കളായിയിൽ ആസിഡ് കുടിച്ച് കൂട്ട ആത്മഹത്യ നടത്തിയ കുടുംബത്തിലെ നാലാമത്തെയാളും മരിച്ചു. ദമ്പതികളുടെ ഇളയമകൻ രാകേഷ് (35) ആണ് മരിച്ചത്. നാലം​ഗ കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേരും നേരത്തെ മരിച്ചിരുന്നു.

ഗൃ​ഹനാഥൻ ​ഗോപിയും (58) ഇയാളുടെ ഭാര്യ ഇന്ദിരയും (55) മൂത്ത മകൻ രഞ്ജേഷുമാണ് (37) മുൻപ് മരിച്ചത്. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ രാകേഷ് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരിച്ചത്.

ALSO READ: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം

ഓ​ഗസ്റ്റ് 28ന് പുലർച്ചെയാണ് ​ഗോപിയെയും കുടുംബത്തെയും ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. സാമ്പത്തി ബാധ്യതയാണ് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. അയൽവാസിയെ പുലർച്ചെ വിളിച്ച് ​ഗോപിയാണ് തങ്ങൾ ആസിഡ് കുടിച്ചതായി അറിയിച്ചത്.

ഇതോടെയാണ് ആത്മഹത്യാശ്രമം പുറത്ത് അറിഞ്ഞത്. തുടർന്ന് അയൽക്കാർ പോലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചു. ഇവരെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. എല്ലാവരെയും ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചിരുന്നെങ്കിലും മൂന്ന് പേരും അന്ന് തന്നെ മരിച്ചു. രാകേഷ് ​ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്തു. അന്വേഷണം പുരോ​ഗമിക്കുകയാണ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

KasaragodSuicideKasaragod Family Suicideകാസർകോട്കൂട്ട ആത്മഹത്യ

