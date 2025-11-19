English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Accident news: മൂവാറ്റുപുഴയിൽ ശബരിമല തീര്‍ത്ഥാടകര്‍ സഞ്ചരിച്ച ബസ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു; 4 പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്

Accident news: മൂവാറ്റുപുഴയിൽ ശബരിമല തീര്‍ത്ഥാടകര്‍ സഞ്ചരിച്ച ബസ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു; 4 പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്

തൃക്കളത്തൂരിൽ വച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ നാല് പേർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 19, 2025, 06:35 AM IST
  • അർധരാത്രിയോടെയാണ് ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് ശബരിമലയിലേക്ക് വന്ന തീര്‍ത്ഥാടക സംഘം സഞ്ചരിച്ച ബസ് അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത്.
  • അപകടത്തിൽ ലോറി ഡ്രൈവർക്ക് ​ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു.

Read Also

  1. Sabarimala Bus Accident: കോട്ടയത്ത് ശബരിമല തീർഥാടകർ സഞ്ചരിച്ച ബസ് മറിഞ്ഞു

Trending Photos

Shukra Gochar 2025: ശുക്രന്റെ രാശി മാറ്റം 4 തവണ; ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇനി സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ കാലം..!
6
Shukra Gochar 2025
Shukra Gochar 2025: ശുക്രന്റെ രാശി മാറ്റം 4 തവണ; ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇനി സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ കാലം..!
Bengali Style Egg Curry: നിമിഷനേരം കൊണ്ട് തയാറാക്കാം; ഈസിയാണ് ഈ ബം​ഗാളി സ്റ്റൈൽ മുട്ടക്കറി
7
Egg Curry
Bengali Style Egg Curry: നിമിഷനേരം കൊണ്ട് തയാറാക്കാം; ഈസിയാണ് ഈ ബം​ഗാളി സ്റ്റൈൽ മുട്ടക്കറി
Todays Horoscope: ഇടവം രാശിക്ക് സാമ്പത്തികം അനുകൂലം, ധനു രാശിക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
13
horoscope predictions
Today's Horoscope: ഇടവം രാശിക്ക് സാമ്പത്തികം അനുകൂലം, ധനു രാശിക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Budh Uday 2025: നവംബർ 27ന് ബുധൻറെ ഉദയം; മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് അത്ഭുതകരമായ നേട്ടങ്ങൾ!
5
Budh Uday 2025
Budh Uday 2025: നവംബർ 27ന് ബുധൻറെ ഉദയം; മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് അത്ഭുതകരമായ നേട്ടങ്ങൾ!
Accident news: മൂവാറ്റുപുഴയിൽ ശബരിമല തീര്‍ത്ഥാടകര്‍ സഞ്ചരിച്ച ബസ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു; 4 പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്

എറണാകുളം: മൂവാറ്റുപുഴയിൽ ശബരിമല തീര്‍ത്ഥാടകര്‍ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബസും മിനി ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് നാല് പേർക്ക് പരിക്ക്. മൂവാറ്റുപുഴയ്ക്ക് സമീപം തൃക്കളത്തൂരിൽ വെച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. അർധരാത്രിയോടെയാണ് ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് ശബരിമലയിലേക്ക് വന്ന തീര്‍ത്ഥാടക സംഘം സഞ്ചരിച്ച ബസ് അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത്. അപകടത്തിൽ ലോറി ഡ്രൈവർക്ക് ​ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. ഇയാളെ എറണാകുളം രാജഗിരി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. അതേസമയം പരിക്കേറ്റ തീര്‍ത്ഥാടകരുടെ നില ഗുരുതരമല്ല.

Add Zee News as a Preferred Source

അതേസമയം ഇന്നലെ പത്തനംതിട്ട എരുമേലി കണമലയിൽ ശബരിമല തീര്‍ത്ഥാടകര്‍ സഞ്ചരിച്ച ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിഞ്ഞിരുന്നു. കര്‍ണാടകയിൽ നിന്ന് ശബരിമലയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന 33 തീര്‍ത്ഥാടകർ സഞ്ചരിച്ച ബസാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. നിസാരപരിക്കുകളോടെ എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെട്ടു. ബസിന്‍റെ ബ്രേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് വിവരം. 

Also Read: Sabarimala: ശബരിമലയിലെ ഭക്തജനത്തിരക്ക്; സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് ഇരുപതിനായിരമായി നിജപ്പെടുത്തും

തിരുവനന്തപുരത്തും ശബരിമല ദര്‍ശനം കഴിഞ്ഞ് പോവുകയായിരുന്ന തീര്‍ത്ഥാടകരുടെ സഞ്ചരിച്ച വാഹനം നിയന്ത്രണം വിട്ട് അപകടമുണ്ടായിരുന്നു. കഴക്കൂട്ടം പള്ളിപ്പുറത്ത് വെച്ചായിരുന്നു നിയന്ത്രണം വിട്ട വാഹനം തെന്നിമാറിയത്. ദേശീയപാതയിൽ നിര്‍മാണം നടക്കുന്ന ഭാഗത്ത് വെച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. വാഹനം തലകീഴായി മറിഞ്ഞു. പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Accident newsSabarimala pilgrimsഅപകടംമൂവാറ്റുപുഴ

Trending News