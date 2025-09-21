English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Vythiri Police: പിടിച്ചെടുത്ത കുഴല്‍പ്പണം പൂഴ്ത്തിവയ്ക്കാൻ ശ്രമം; നാല് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സസ്പെൻഷൻ

ചുണ്ടേല്‍ സ്വദേശിയായ യുവാവ് നൽകിയ പരാതിയിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് പൊലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 21, 2025, 12:45 PM IST
  • വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന യുവാവിന്റെ കൈവശം 3.3ലക്ഷം രൂപയുണ്ടായിരുന്നു.
  • മലപ്പുറം സ്വദേശികൾക്ക് നല്‍കാനായി ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് വൈത്തിരി പൊലീസ് പണം പിടികൂടിയത്.

Read Also

  1. Kottayam News: കോട്ടയത്ത് അസ്ഥികൂടം കണ്ടെത്തിയ സംഭവം; അസ്ഥികൂടം പുരുഷന്‍റേത്, കാണാതയവരുടെ വിവരങ്ങളെടുത്ത് പൊലീസ്

Trending Photos

Vitamin A Deficiency Foods: വിറ്റാമിൻ എ കുറവാണോ? ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തൂ
6
Vitamin A Deficiency
Vitamin A Deficiency Foods: വിറ്റാമിൻ എ കുറവാണോ? ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തൂ
Ardhakendra Yoga: ശുക്ര-വ്യാഴ സംഗമം സൃഷ്ടിക്കും അർദ്ധകേന്ദ്ര യോഗ; ഇവർക്കിനി തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരില്ല!
7
Guru Shukra Yuti
Ardhakendra Yoga: ശുക്ര-വ്യാഴ സംഗമം സൃഷ്ടിക്കും അർദ്ധകേന്ദ്ര യോഗ; ഇവർക്കിനി തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരില്ല!
Karunya Lottery Result Today 20 September 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാൻ നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Lottery
Karunya Lottery Result Today 20 September 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാൻ നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala Gold Rate Today: പിടിതരാതെ സ്വർണവിലയുടെ കുതിപ്പ്..! വീണ്ടും 82,000ന് മുകളിൽ, നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
5
Gold rate
Kerala Gold Rate Today: പിടിതരാതെ സ്വർണവിലയുടെ കുതിപ്പ്..! വീണ്ടും 82,000ന് മുകളിൽ, നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
Vythiri Police: പിടിച്ചെടുത്ത കുഴല്‍പ്പണം പൂഴ്ത്തിവയ്ക്കാൻ ശ്രമം; നാല് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സസ്പെൻഷൻ

വയനാട്: വൈത്തിരിയിൽ പിടിച്ചെടുത്ത കുഴല്‍പ്പണം തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ കൂട്ടനടപടി. വൈത്തിരി സ്‌റ്റേഷന്‍ എസ്.എച്ച്.ഒ അടക്കമുള്ള നാല് പൊലീസുകാരെയാണ് സസ്‌പെന്റ് ചെയ്തത്. വൈത്തിരി സ്‌റ്റേഷൻ എസ്എച്ച്ഒ അനിൽകുമാർ, എഎസ്ഐ ബിനീഷ്, സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർമാരായ അബ്ദുൽ ഷുക്കൂർ, അബ്ദുൾ മജീദ് എന്നിവരെയാണ് നടപടി. എല്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സസ്പെൻഷൻ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ഈ മാസം 15നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. ചുണ്ടേല്‍ സ്വദേശിയായ യുവാവിന്റെ പരാതിയിലാണ് അന്വേഷണം നടന്നത്. വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന യുവാവിന്റെ കൈവശം 3.3ലക്ഷം രൂപയുണ്ടായിരുന്നു. മലപ്പുറം സ്വദേശികൾക്ക് നല്‍കാനായി ചുണ്ടേലിന് സമീപം ദേശീയപാതയില്‍ നിൽക്കുന്നതിനിടെയാണ് വൈത്തിരി പൊലീസ് പണം പിടികൂടിയത്. എന്നാൽ പണം പിടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം നടത്തുകയോ സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയോ ഒന്നും പൊലീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതേ തുടർന്നാണ് യുവാവ് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയ്ക്ക് പരാതി നൽകുന്നത്.

Also Read: Viswasa Sangamam: ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് ബദൽ; 'വിശ്വാസ സംഗമം' നാളെ പന്തളത്ത്

തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ പൊലീസുകാര്‍ സംഭവം മറച്ചുവെച്ചതാണെന്ന് വ്യക്തമായി. ജില്ലാ പൊലിസ് മേധാവി തബോഷ് ബസുമതാരിയുടെ അന്വേഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉത്തര മേഖല ഐ.ജി രാജ്പാല്‍ മീണയാണ് നടപടിയെടുത്തത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Vythiri Police Stationhawala moneyWayanad newsഹവാല പണംകുഴൽപ്പണം

Trending News