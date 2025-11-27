English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Stray Dog Attack: തെരുവുനായ ആക്രമണം; പാലക്കാട് നാലുവയസുകാരന് ഗുരുതര പരിക്ക്

Stray Dog Attack: തെരുവുനായ ആക്രമണം; പാലക്കാട് നാലുവയസുകാരന് ഗുരുതര പരിക്ക്

Stray Dog Attack: തൃത്താല തച്ചറാകുന്നത്ത് കോട്ടയിൽ അഷ്‌റഫിൻ്റെ മകൻ ബിലാലിനാണ് (4) പരിക്കേറ്റത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Nov 27, 2025, 06:21 PM IST
  • പാലക്കാട് തൃത്താലയിലാണ് സംഭവം.
  • കുട്ടിയുടെ മുഖം നായക്കൂട്ടം കടിച്ചുകീറിയിട്ടുണ്ട്.
  • വീട്ടുമുറ്റത്ത് കളിക്കുന്നതിനിടെ ഉച്ചയോടെയായിരുന്നു കുട്ടിക്ക് നേരെ നായക്കൂട്ടത്തിന്റെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്.

Stray Dog Attack: തെരുവുനായ ആക്രമണം; പാലക്കാട് നാലുവയസുകാരന് ഗുരുതര പരിക്ക്

പാലക്കാട്: തെരുവുനായ ആക്രമണത്തിൽ നാലു വയസ്സുകാരന് ഗുരുതര പരിക്ക്. പാലക്കാട് തൃത്താലയിലാണ് സംഭവം. തൃത്താല തച്ചറാകുന്നത്ത് കോട്ടയിൽ അഷ്‌റഫിൻ്റെ മകൻ ബിലാലിനാണ് (4) പരിക്കേറ്റത്. കുട്ടിയുടെ മുഖം നായക്കൂട്ടം കടിച്ചുകീറിയിട്ടുണ്ട്. വീട്ടുമുറ്റത്ത് കളിക്കുന്നതിനിടെ ഉച്ചയോടെയായിരുന്നു കുട്ടിക്ക് നേരെ നായക്കൂട്ടത്തിന്റഎ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ കുട്ടിയെ ഉടൻ തന്നെ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

