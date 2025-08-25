Onam Kit Distribution: സൗജന്യ ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം നാളെ മുതൽ; കിറ്റിലുള്ളത് 15 ഇനം സാധനങ്ങൾ, ലഭിക്കുക 6 ലക്ഷത്തിലേറെ മഞ്ഞ കാർഡുടമകൾക്ക്

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന സര്ക്കാർ നൽകുന്ന സൗജന്യ ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം നാളെ തുടങ്ങും. ദാരിദ്ര്യ രേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് അതായത് മഞ്ഞ കാർഡുടമകൾക്കാണ് സൗജന്യ ഓണക്കിറ്റുകൾ ലഭിക്കുക. എല്ലാ റേഷൻ കാർഡുടമകൾക്കും ഓണക്കിറ്റ് സൗജന്യമായി ലഭിക്കുമെന്ന തരത്തിലൊരു പ്രചാരണം സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് വ്യാജ പ്രചരണമാണെന്ന് ഭക്ഷ്യ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ക്ഷേമ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അന്തേവാസികൾക്കും സൗജന്യ ഓണക്കിറ്റ് ലഭിക്കും. പഞ്ചസാര ഒരു കിലോ, വെളിച്ചെണ്ണ അര ലിറ്റർ, തുവരപ്പരിപ്പ് 250 ഗ്രാം, ചെറുപയർ പരിപ്പ് 250 ഗ്രാം, വൻപയർ 250 ഗ്രാം, കശുവണ്ടി 50 ഗ്രാം, നെയ്യ് 50 എംഎൽ, തേയില 250 ഗ്രാം, പായസം മിക്സ് 200 ഗ്രാം, സാമ്പാർ പൊടി 100 ഗ്രാം, ശബരി മുളക് 100 ഗ്രാം, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 100 ഗ്രാം, മല്ലിപ്പൊടി 100 ഗ്രാം, ഉപ്പ് ഒരു കിലോ, തുണി സഞ്ചി എന്നിങ്ങനെ 15 ഇനം സാധനങ്ങളാണ് സൗജന്യ ഓണക്കിറ്റിലുള്ളത്.
Also Read: Rahul Mamkootatil Suspended: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഷൻ
സെപ്റ്റംബർ 4ന് കിറ്റ് വിതരണം പൂർത്തിയാക്കുമെന്നാണ് വിവരം. 6 ലക്ഷത്തിൽ പരം എഎവൈ കാർഡുകാർക്കും ക്ഷേമ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമാണ് ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് ലഭിക്കുന്നത്. അതേസമയം ബിപിഎൽ-എപിഎൽ കാർഡ് വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഒരു റേഷൻ കാർഡിന് 25 രൂപ നിരക്കിൽ 20 കിലോ അരി ലഭിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.