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KSRTC Free Travel: കെഎസ്ആർടിസി സൗജന്യ യാത്ര; ആദ്യ 100 ദിവസം ഓർഡിനറി ബസുകളിൽ മാത്രം

KSRTC Free Travel: ഈ മാസം 15-ന് കെഎസ്ആര്‍ടിസി ഓര്‍ഡിനറി ബസുകളില്‍ സൗജന്യ യാത്രയ്ക്ക് തുടക്കമാകും

Written ByVishnupriya S
Published: Jun 08, 2026, 11:09 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 11:09 AM IST
KSRTC Free Travel: കെഎസ്ആർടിസി സൗജന്യ യാത്ര; ആദ്യ 100 ദിവസം ഓർഡിനറി ബസുകളിൽ മാത്രം
Image Credit: KSRTC Bus | Photo: Zee News

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 4 വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയമുള്ള ആളാണ് വിഷ്ണുപ്രിയ എസ്. മുമ്പ് ന്യൂസ് 18 മലയാളം വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരള, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ക്രൈം, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഇമെയിൽ: Vishnupriya.S@India.com

 

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കെഎസ്ആർടിസി സൗജന്യ യാത്ര; ആദ്യ 100 ദിവസം ഓർഡിനറി ബസുകളിൽ മാത്രം
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