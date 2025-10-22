കോഴിക്കോട്: ഫ്രഷ് കട്ട് അറവ് മാലിന്യ സംസ്കരണ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ നടന്ന സമരത്തിനിടെയുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെ 321 പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. ഡിവൈഎഫ്ഐ കൊടുവള്ളി ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗവുമായ ടി മെഹറൂഫാണ് കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി. കലാപം, വഴി തടയൽ, അന്യായമായി സംഘം ചേരൽ എന്നീ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. സംഘർഷത്തിനിടെ പൊലീസിനെ ആക്രമിച്ചതിലാണ് 321 പേര്ക്കെതിരെ കേസ്.
സംഭവത്തിൽ പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ പൊലീസ് വ്യാപക തെരച്ചിൽ നടത്തുകയാണ്. കണ്ണൂർ റേഞ്ച് ഡി ഐ ജി സ്ഥലത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, കേസെടുത്ത പൊലീസ് നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കോടഞ്ചേരി, ഓമശേരി, കട്ടിപ്പാറ,പഞ്ചായത്ത് കൊടുവള്ളി നഗരസഭ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ സമര സമിതി ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്.
കൂടാതെ അറവു മാലിന്യ സംസ്കാരണ പ്ലാന്റിന് തീയിട്ട സംഭവത്തിലും 30 പേർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാരക ആയുധങ്ങളും സ്ഫോടക വസ്തുക്കളും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. തൊഴിലാളികളെ കണ്ടെയ്നര് ലോറിക്ക് അകത്തിട്ട് പൂട്ടിയെന്നും എഫ്ഐആറിൽ പറയുന്നു. കൊല്ലണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ലോറിക്ക് തീയിട്ടതെന്നും എഫ്ഐആറിൽ പറയുന്നു. പ്ലാന്റും വാഹനങ്ങളും തകർത്തതിൽ ഏകദേശം അഞ്ചു കോടിയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായതായാണ് നിഗമനം. പ്രദേശവാസിയായ വാവി എന്നയാളാണ് കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി.
ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടെയാണ് പ്ലാന്റിന് മുന്നിൽ നടന്ന സമരത്തിനിടെ സംഘർഷമുണ്ടാകുന്നത്. കോഴിക്കോട് റൂറൽ എസ്പി ഉൾപ്പെടെ 16 പൊലീസുകാർക്കും 25 ഓളം നാട്ടുകാർക്കും സംഘർഷത്തിൽ പരിക്കേറ്റിരുന്നു.
