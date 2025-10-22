English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Fresh cut waste plant clash: അറവ് മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്‍റ് ആക്രമണം; ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവ് ഉള്‍പ്പെടെ 321 പേര്‍ക്കെതിരെ കേസ്

Fresh cut waste plant clash: അറവ് മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്‍റ് ആക്രമണം; ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവ് ഉള്‍പ്പെടെ 321 പേര്‍ക്കെതിരെ കേസ്

അറവു മാലിന്യ സംസ്കാരണ പ്ലാന്റിന് തീയിട്ട സംഭവത്തിൽ 30 പേർക്കെതിരെയാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 22, 2025, 09:01 AM IST
  • സംഭവത്തിൽ പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ പൊലീസ് വ്യാപക തെരച്ചിൽ നടത്തുകയാണ്.
  • കണ്ണൂർ റേഞ്ച് ഡി ഐ ജി സ്ഥലത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

Read Also

  1. Fresh Cut Factory: അറവ് മാലിന്യ സംസ്കരണ കേന്ദ്രത്തിനു നേരെ പ്രതിഷേധം; ഫാക്ടറിക്ക് തീയിട്ടു, സംഘർഷം രൂക്ഷം

Trending Photos

Homemade Lip Scrub: ലിപ്പ് സ്ക്രബിന് ഇനി പൈസ മുടക്കേണ്ട, വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം
6
Homemade Lip Scrub
Homemade Lip Scrub: ലിപ്പ് സ്ക്രബിന് ഇനി പൈസ മുടക്കേണ്ട, വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം
Kerala Lottery Result 20 October 2025: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നേടിയത് നിങ്ങളോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Bhagyathara Lottery
Kerala Lottery Result 20 October 2025: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നേടിയത് നിങ്ങളോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala Lottery Result Today 21 October 2025: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരാണെന്ന് അറിയാം; സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
2
Kerala Lottery Result
Kerala Lottery Result Today 21 October 2025: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരാണെന്ന് അറിയാം; സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Malavya Rajayoga: നവംബറിലെ മാളവ്യ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും സുവർണ്ണ നേട്ടങ്ങൾ ഒപ്പം രാജകീയ ജീവിതവും!
7
Rajayoga
Malavya Rajayoga: നവംബറിലെ മാളവ്യ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും സുവർണ്ണ നേട്ടങ്ങൾ ഒപ്പം രാജകീയ ജീവിതവും!
Fresh cut waste plant clash: അറവ് മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്‍റ് ആക്രമണം; ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവ് ഉള്‍പ്പെടെ 321 പേര്‍ക്കെതിരെ കേസ്

കോഴിക്കോട്: ഫ്രഷ് കട്ട് അറവ് മാലിന്യ സംസ്കരണ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ നടന്ന സമരത്തിനിടെയുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെ 321 പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. ഡിവൈഎഫ്ഐ കൊടുവള്ളി ബ്ലോക്ക്‌ പ്രസിഡന്‍റും ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്‌ അംഗവുമായ ടി മെഹറൂഫാണ് കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി. കലാപം, വഴി തടയൽ, അന്യായമായി സംഘം ചേരൽ എന്നീ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. സംഘർഷത്തിനിടെ പൊലീസിനെ ആക്രമിച്ചതിലാണ് 321 പേര്‍ക്കെതിരെ കേസ്.

Add Zee News as a Preferred Source

സംഭവത്തിൽ പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ പൊലീസ് വ്യാപക തെരച്ചിൽ നടത്തുകയാണ്. കണ്ണൂർ റേഞ്ച് ഡി ഐ ജി സ്ഥലത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, കേസെടുത്ത പൊലീസ് നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കോടഞ്ചേരി, ഓമശേരി, കട്ടിപ്പാറ,പഞ്ചായത്ത്‌ കൊടുവള്ളി നഗരസഭ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ സമര സമിതി ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. 

Also Read: President Droupadi Murmu: കന്നിമല ചവിട്ടാൻ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുര്‍മു; പൂർണകുംഭം നൽകി സ്വീകരിക്കും, തീർത്ഥാടകർക്ക് ദർശനത്തിന് നിയന്ത്രണം

കൂടാതെ അറവു മാലിന്യ സംസ്കാരണ പ്ലാന്റിന് തീയിട്ട സംഭവത്തിലും 30 പേർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാരക ആയുധങ്ങളും സ്ഫോടക വസ്തുക്കളും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. തൊഴിലാളികളെ കണ്ടെയ്നര്‍ ലോറിക്ക് അകത്തിട്ട് പൂട്ടിയെന്നും എഫ്ഐആറിൽ പറയുന്നു. കൊല്ലണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ലോറിക്ക് തീയിട്ടതെന്നും എഫ്ഐആറിൽ പറയുന്നു. പ്ലാന്‍റും വാഹനങ്ങളും തകർത്തതിൽ  ഏകദേശം അഞ്ചു കോടിയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായതായാണ് നി​ഗമനം. പ്രദേശവാസിയായ വാവി എന്നയാളാണ് കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി.

ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടെയാണ് പ്ലാന്റിന് മുന്നിൽ നടന്ന സമരത്തിനിടെ സംഘർഷമുണ്ടാകുന്നത്. കോഴിക്കോട് റൂറൽ എസ്പി ഉൾപ്പെടെ 16 പൊലീസുകാർക്കും 25 ഓളം നാട്ടുകാർക്കും സംഘർഷത്തിൽ പരിക്കേറ്റിരുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Fresh Cut Waste PlantWaste Plant ClashPoliceഅറവ് മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്‍റ് ആക്രമണംകോഴിക്കോട്

Trending News