G Sudhakaran: അമ്പലപ്പുഴയിൽ സ്വതന്ത്രനായി കളം പിടിക്കാൻ ജി സുധാകരൻ; ആലപ്പുഴയിലെ രാഷ്ട്രീയ നാടകത്തിന് ക്ലൈമാക്സ്

ആലപ്പുഴ: അമ്പലപ്പുഴയിൽ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കുമെന്ന് മുതിര്ന്ന സിപിഎം നേതാവ് ജി സുധാകരൻ. വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് സുധാകരൻ നിർണായക പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. പല വാർത്തകളും തന്നെ കുറിച്ച് പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. താൻ മത്സരിക്കുന്ന കാര്യം ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയോടും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുമെന്നും ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും സുധാകരൻ വ്യക്തമാക്കി.
എംഎ ബേബി ഇന്നലെ തന്നെ വീട്ടിലെത്തി കണ്ടിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതെല്ലാം വെറും പ്രചാരണങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നും സുധാകരൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഹൈസ്കൂൾ കാലത്താണ് താൻ പാർട്ടിയിൽ ചേരുന്നത്. ഇത് ആരും നിർബന്ധിച്ചിട്ടല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പാർട്ടി മെമ്പർഷിപ്പ് പുതുക്കാനായി മൂന്ന് ആഴ്ച മുൻപ് ആളുവന്നിരുന്നു. പക്ഷേ താൻ പുതുക്കിയില്ല. അത് പിന്നീട് വാര്ത്തയായി. ഒരു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം ചോർത്തി നൽകിയത്. പാർട്ടി ആശയങ്ങളും ആദർശങ്ങളും ഇതുവരെ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല. പാര്ട്ടി ജീവിതം നയിക്കുന്ന തന്നെ പലരും വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യുകയാണുണ്ടായത്. സുധാകുരൻ എന്ന് ചില പാർട്ടി അംഗങ്ങൾ തന്റെ അച്ഛന് വരെ പറഞ്ഞു. താൻ മര്ദനങ്ങള് ഏറ്റുവാങ്ങിയാണ് പാര്ട്ടി പ്രവര്ത്തനം നടത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതേസമയം സജി ചെറിയാനെയും സുധാകരൻ വിമര്ശിച്ചു. കുന്തം, കുടചക്രം എന്നൊന്നും ഭരണഘടനയെകുറിച്ച് താൻ പറയില്ല. യഥാര്ത്ഥ പാര്ട്ടി രീതി ഇനിയും പറയും. സ്ഥാനത്ത് എത്രകാലം ഇരുന്നു എന്നല്ല, എന്ത് ചെയ്തു എന്നതാണ് നോക്കേണ്ടതെന്നും ജി സുധാകരൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
