English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • G Sudhakaran: അമ്പലപ്പുഴയിൽ സ്വതന്ത്രനായി കളം പിടിക്കാൻ ജി സുധാകരൻ; ആലപ്പുഴയിലെ രാഷ്ട്രീയ നാടകത്തിന് ക്ലൈമാക്സ്

G Sudhakaran: അമ്പലപ്പുഴയിൽ സ്വതന്ത്രനായി കളം പിടിക്കാൻ ജി സുധാകരൻ; ആലപ്പുഴയിലെ രാഷ്ട്രീയ നാടകത്തിന് ക്ലൈമാക്സ്

അമ്പലപ്പുഴ പിടിക്കാൻ സുധാകരൻ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കാനിറങ്ങുന്നു. സിപിഎമ്മിന് ഇത് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 12, 2026, 01:15 PM IST
  • എംഎ ബേബി ഇന്നലെ തന്നെ വീട്ടിലെത്തി കണ്ടിരുന്നു.
  • ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതെല്ലാം വെറും പ്രചാരണങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നും സുധാകരൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.

Read Also

  1. LPG gas shortage crisis: പാചകവാതക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം; ഹോട്ടലുകൾ പൂട്ടുന്നു, സ്കൂളുകളിൽ വിറകടുപ്പുകൾ, ശ്മശാനങ്ങളും പൂട്ടേണ്ട സ്ഥിതി

Trending Photos

Meenam Monthly Horoscope: മീനം ഒന്ന് പുലരുന്നത് രാജയോ​ഗത്തോടെ; 27 നാളുകാരുടെയും സമ്പൂ‍ർണ ഫലം
12
Meenam Monthly Horoscope
Meenam Monthly Horoscope: മീനം ഒന്ന് പുലരുന്നത് രാജയോ​ഗത്തോടെ; 27 നാളുകാരുടെയും സമ്പൂ‍ർണ ഫലം
Mercury Direct 2026: കൃത്യം 10 ദിവസം, ബുധൻ മാറും നേർരേഖയിലേക്ക്; ഇവർ തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാകും, സമ്പത്ത് കുതിച്ചുയരും!
6
Mercury Transit
Mercury Direct 2026: കൃത്യം 10 ദിവസം, ബുധൻ മാറും നേർരേഖയിലേക്ക്; ഇവർ തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാകും, സമ്പത്ത് കുതിച്ചുയരും!
Shani Mangal Yuti 2026: 30 വർഷത്തിന് ശേഷം ശനി ചൊവ്വ സംഗമം; ഇവർക്ക് ഭാഗ്യ നേട്ടം ഒപ്പം ധനം നിറഞ്ഞു കുമിയും
10
Shani Mangal Yuti
Shani Mangal Yuti 2026: 30 വർഷത്തിന് ശേഷം ശനി ചൊവ്വ സംഗമം; ഇവർക്ക് ഭാഗ്യ നേട്ടം ഒപ്പം ധനം നിറഞ്ഞു കുമിയും
Surya Gochar 2026: സൂര്യന്‍ മീനം രാശിയിലേക്ക് മാറുന്നു; ഈ രാശിക്കാർക്ക് അഗ്നി പരീക്ഷയുടെ കാലം..!
6
Surya Gochar 2026
Surya Gochar 2026: സൂര്യന്‍ മീനം രാശിയിലേക്ക് മാറുന്നു; ഈ രാശിക്കാർക്ക് അഗ്നി പരീക്ഷയുടെ കാലം..!
G Sudhakaran: അമ്പലപ്പുഴയിൽ സ്വതന്ത്രനായി കളം പിടിക്കാൻ ജി സുധാകരൻ; ആലപ്പുഴയിലെ രാഷ്ട്രീയ നാടകത്തിന് ക്ലൈമാക്സ്

ആലപ്പുഴ: അമ്പലപ്പുഴയിൽ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കുമെന്ന് മുതിര്‍ന്ന സിപിഎം നേതാവ് ജി സുധാകരൻ. വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് സുധാകരൻ നിർണായക പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. പല വാർത്തകളും തന്നെ കുറിച്ച് പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. താൻ മത്സരിക്കുന്ന കാര്യം ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയോടും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുമെന്നും ആരോടും പറ‍ഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും സുധാകരൻ വ്യക്തമാക്കി. 

Add Zee News as a Preferred Source

എംഎ ബേബി ഇന്നലെ തന്നെ വീട്ടിലെത്തി കണ്ടിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതെല്ലാം വെറും പ്രചാരണങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നും സുധാകരൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഹൈസ്കൂൾ കാലത്താണ് താൻ പാർട്ടിയിൽ ചേരുന്നത്. ഇത് ആരും നിർബന്ധിച്ചിട്ടല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Also Read: ‌Vellappally Natesan: എസ്എൻഡിപി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെ നീക്കി ഹൈക്കോടതി; ഭരണസമിതി ഒന്നടങ്കം അയോഗ്യർ

പാർട്ടി മെമ്പർഷിപ്പ് പുതുക്കാനായി മൂന്ന് ആഴ്ച മുൻപ് ആളുവന്നിരുന്നു. പക്ഷേ താൻ പുതുക്കിയില്ല. അത് പിന്നീട് വാര്‍ത്തയായി. ഒരു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം ചോർത്തി നൽകിയത്. പാർട്ടി ആശയങ്ങളും ആദർശങ്ങളും ഇതുവരെ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല. പാര്‍ട്ടി ജീവിതം നയിക്കുന്ന തന്നെ പലരും വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യുകയാണുണ്ടായത്. സുധാകുരൻ എന്ന്  ചില പാർട്ടി അം​ഗങ്ങൾ തന്‍റെ അച്ഛന് വരെ പറഞ്ഞു. താൻ മര്‍ദനങ്ങള്‍ ഏറ്റുവാങ്ങിയാണ് പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതേസമയം സജി ചെറിയാനെയും സുധാകരൻ വിമര്‍ശിച്ചു. കുന്തം, കുടചക്രം എന്നൊന്നും ഭരണഘടനയെകുറിച്ച് താൻ പറയില്ല. യഥാര്‍ത്ഥ പാര്‍ട്ടി രീതി ഇനിയും പറയും. സ്ഥാനത്ത് എത്രകാലം ഇരുന്നു എന്നല്ല, എന്ത് ചെയ്തു എന്നതാണ് നോക്കേണ്ടതെന്നും ജി സുധാകരൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.   

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

G Sudhakaranജി സുധാകരൻ

Trending News