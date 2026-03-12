G Sudhakaran: അനുനയ നീക്കങ്ങൾ ഫലം കണ്ടോ? ജി സുധാകരൻ 'സ്വതന്ത്രനാകുമോ'; ആലപ്പുഴയിലെ നാടകീയ നീക്കങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് 'ക്ലൈമാക്സ്'

ആലപ്പുഴ: ഇടഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന മുൻമന്ത്രി ജി സുധാകരനെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ ആലപ്പുഴയിൽ ഇന്നലെ തിരക്കിട്ട നീക്കങ്ങലാണ് നടന്നത്. ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആർ നാസറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗങ്ങൾ സുധാകരനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ സുധാകരൻ വാർത്താസമ്മേളനം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് അനുനയ നീക്കവുമായി ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചത്. എന്നാൽ സിപിഎമ്മിന്റെ നീക്കം വിഫലമായെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. തന്റെ നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലെന്നാണ് സുധാകരൻ നേതാക്കളെ അറിയിച്ചതെന്നാണ് സൂചന.
എന്നാൽ സാധാരണ കൂടിക്കാഴ്ച മാത്രമായിരുന്നുവെന്നാണ് നേതാക്കൾ പ്രതികരിച്ചത്. വാർത്താസമ്മേളനം അദ്ദേഹം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ളത് പറയട്ടെ എന്നായിരുന്നു നേതാക്കൾ പറഞ്ഞത്. പാർട്ടിക്കൊപ്പമാണ് സുധാകരനെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ജി സുധാകരന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനം...
ഇന്ന് രാവിലെ 11 മണിക്കാണ് ജി സുധാകരൻ വാർത്താസമ്മേളനം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുന്നപ്ര പറവൂരിലെ വീട്ടിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളെ കാണും. അമ്പലപ്പുഴയിൽ അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുമെന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ വരുന്നു. ഈ കാര്യങ്ങളിലടക്കം പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായേക്കും.
