/G Sudhakaran vs Reji Cheriyan: എംഎൽഎയ്ക്ക് മുകളിൽ അധികാരം സ്ഥാപിക്കുന്നു, റെജി ചെറിയാനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് ജി സുധാകരൻ; എംഎൽഎമാരുടെ രാജാവാകാൻ നോക്കേണ്ടെന്ന് മറുപടി

G Sudhakaran vs Reji Cheriyan: സമ്പത്തിൻറെ അഹങ്കാരമാണ് റെജി ചെറിയാനെന്നായിരുന്നു സുധാകരൻറെ വിമർശനം.
ആലപ്പുഴ: കുട്ടനാട് എംഎൽഎ റെജി ചെറിയാന് സമ്പത്തിന്റെ അഹങ്കാരമാണെന്ന് ജി സുധാകരൻ എംഎൽഎ. സുധാകരനെ അറിയിക്കാതെ റെജി ചെറിയാൻ തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേയും പൊഴിയും സന്ദർശിച്ചതാണ് രൂക്ഷവിമർശനത്തിന് കാരണം. ഒരു എംഎൽഎയ്ക്ക് മുകളിൽ വേറൊരു എംഎൽഎ അധികാരം സ്ഥാപിക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു സുധാകരന്റെ ആരോപണം.
നിയമസഭാ പ്രവിലേജ് കമ്മിറ്റിയിൽ പരാതി നൽകിയാൽ റെജി ചെറിയാൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. വലിയൊരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമയാണ് റെജി ചെറിയാൻ. അവിടെ ഞാൻ വെള്ളമടിക്കാൻ പോകാത്തത് കൊണ്ട് തന്നോട് സ്നേഹം കാണില്ല. എന്നാൽ അവിടെ പോകുന്ന നേതാക്കന്മാരെ തനിക്ക് നന്നായി അറിയാമെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.
63 വർഷമായി താൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു. എന്നാൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയവുമില്ലാതെ നാലഞ്ച് പാർട്ടി മാറി ഇപ്പോൾ എംഎൽഎ ആയ ആൾ ഞാനറിയാതെയാണ് തോട്ടപ്പള്ളി സന്ദർശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജലസേചന വകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ ആളാണ്. സ്പിൽവേയിൽ തകർന്നു കിടക്കുന്ന ഷട്ടർ നന്നാക്കാൻ പറയാൻ എംഎൽഎയ്ക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ? എന്നും സുധാകരൻ ചോദിച്ചു.
ഇതിന് കരിമണലുമായി ബന്ധമുണ്ടോയെന്നും താൻ സംശയിക്കുന്നതായി സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. കരിമണൽ കയറ്റിയ ചില ലോറികൾ അടൂരിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കള്ളക്കടത്ത് നടത്തുകയാണ്. ഇത് ഒരു കലക്ടർമാരും മര്യാദയ്ക്ക് നോക്കിയില്ലെന്നും ജി.സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. ഒരാഴ്ച മുൻപാണ് സുധാകരനെ അറിയിക്കാതെ റെജി ചെറിയാൻ തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ സന്ദർശിച്ചത്.
അതേസമയം ജി സുധാകരന് രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ മറുപടിയുമായി കുട്ടനാട് എംഎൽഎ റെജി ചെറിയാനും രംഗത്തെത്തി. സിപിഎം ആണെന്നാണ് സുധാകരൻ ഇപ്പോഴും കരുതുന്നത്. മണ്ണുവാരി കൊണ്ടുപോകാനല്ല താൻ അവിടെ പോയത്. സുധാകരൻ മന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് കരിമണൽ കൊണ്ടുപോയിരുന്നുവെന്നും റെജി ചെറിയാൻ ആരോപിച്ചു. വ്യക്തിപരമായി തനിക്കെതിരെ പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടുതൽ തിരിച്ചുപറയുമെന്നും റെജി പറഞ്ഞു.
കുട്ടനാട്ടിലെ ജനങ്ങലാണ് തന്നെ വോട്ട് ചെയ്ത് എംഎൽഎ ആക്കിയത്. അല്ലാതെ ആരുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് എഴുതിവാങ്ങി എംഎൽഎ ആയതല്ല. എംഎൽഎമാരുടെ രാജാവാകാൻ ശ്രമിക്കണ്ടെന്നും റെജി ചെറിയാൻ സുധാകരന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
