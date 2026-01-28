ആലപ്പുഴ: എസ്എൻഡിപിയുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽനിന്ന് എൻഎസ്എസ് പിന്മാറിയെങ്കിലും ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി. സുകുമാരൻ നായരെ പിന്തുണച്ച് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ രംഗത്തെത്തി. ആലപ്പുഴയിൽ നടന്ന എസ്എൻ ട്രസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗത്തിലാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.
സുകുമാരൻ നായർ നിഷ്കളങ്കനാണെന്നും തനിക്ക് വലിയ കരുത്തുപകർന്ന വ്യക്തിയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഐക്യത്തിൽ നിന്നുള്ള പിന്മാറ്റം സുകുമാരൻ നായരുടെ വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനമല്ലെന്നും, മറിച്ച് എൻഎസ്എസ് ഡയറക്ടർ ബോർഡിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിന് വഴങ്ങിയാണെന്നുമാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി വിലയിരുത്തിയത്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമുദായ അംഗങ്ങൾ ആരും സുകുമാരൻ നായരെയോ എൻഎസ്എസ് നേതൃത്വത്തെയോ തള്ളിപ്പറയരുതെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു. സുകുമാരൻ നായരെ രാജാവിന്റെ നഗ്നത തുറന്നുപറഞ്ഞ കുട്ടിയോട് ഉപമിച്ച വെള്ളാപ്പള്ളി, രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ ആ ഐക്യശ്രമങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചതായും ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
തന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളെയും പ്രസംഗങ്ങളെയും വിമർശിക്കുന്നവർക്കും വെള്ളാപ്പള്ളി മറുപടി നൽകി. മുസ്ലിം സമുദായത്തോടോ മുസ്ലിം ലീഗിനോടോ തനിക്ക് വ്യക്തിപരമായ വിരോധമില്ലെന്നും, ചില വിഭാഗീയതകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക മാത്രമാണ് താൻ ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കണക്കുകൾ നിരത്തി സാമൂഹിക നീതിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായ മറുപടി നൽകാതെ തന്നെ വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിക്കാനാണ് ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നത്.
വിവേചനങ്ങളെ തുറന്നുപറയുന്നത് ജാതിചിന്തയല്ലെന്നും നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് സമുദായത്തിന്റെ കടമയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിന്റെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഈഴവസമൂഹം ആരുടെയും മുന്നിൽ തലകുനിച്ചു നിൽക്കേണ്ടവരല്ലെന്നും, സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ നീതിക്കായി വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് തുടരുമെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
