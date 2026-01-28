English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
SNDP NSS Alliance: ഐക്യനീക്കത്തിന് പിന്നിൽ മറ്റെന്തോ എന്ന് തോന്നി. ആ കെണിയിൽ പെടേണ്ടെന്ന് തോന്നി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 28, 2026, 02:09 PM IST
  • ഐക്യം വേണ്ടെന്ന് ബോർഡ് ഒന്നിച്ചെടുത്ത തീരുമാനം
  • ഐക്യം അടഞ്ഞ അധ്യായമാണെന്നും ജി സുകുമാരൻ നായർ

G. Sukumaran Nair: എൻഎസ്എസ്-എസ്എൻഡിപി ഐക്യം തകരാനുള്ള കാരണം പറഞ്ഞ് സുകുമാരൻ നായർ; പിന്തുണ നൽകില്ല, വി.ഡി സതീശനും വിമർശനം

കോട്ടയം: എൻഎസ്എസ് എസ്എൻഡിപി ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കി എൻഎസ്എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി സുകുമാരൻ നായർ. ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ ആരും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഐക്യം വേണ്ടെന്ന് ബോർഡ് ഒന്നിച്ചെടുത്ത തീരുമാനം.

ഐക്യനീക്കത്തിന് പിന്നിൽ മറ്റെന്തോ എന്ന് തോന്നി. ആ കെണിയിൽ പെടേണ്ടെന്ന് തോന്നി. ഐക്യം അടഞ്ഞ അധ്യായമാണെന്നും ജി സുകുമാരൻ നായർ പറഞ്ഞു. തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി നേരിട്ട് വരുമെന്ന് വിളിച്ച് അറിയിച്ചു. തുഷാർ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ചു.

രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നു. വെള്ളാപ്പള്ളിക്ക് പത്മഭൂഷൺ നൽകിയതിൽ ആക്ഷേപമില്ല. തനിക്ക് സ്ഥാനമാനങ്ങളിൽ ആ​ഗ്രഹമില്ല. വിചാരിച്ചാൽ പത്മഭൂഷൺ തനിക്കും ലഭിച്ചേനെയെന്നും ജി. സുകുമാരൻ നായർ പറഞ്ഞു.

സതീശന്റെ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും രണ്ടാണ്. സമുദായങ്ങളുടെ തിണ്ണനിരങ്ങില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സതീശൻ പോയി. അബദ്ധം പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു. തന്നെ കാണാൻ സതീശന്റെ ഒരു ദൂതൻ വന്നിരുന്നു. സതീശനായ താലൂക്ക് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് വിളിച്ചുപറഞ്ഞു.

രഹസ്യമായി പറയാൻ ദൂതനെ അയച്ചു. തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് സതീശൻ പരസ്യമായി ഏറ്റുപറയാൻ തയ്യാറാകണമെന്നും ജി സുകുമാരൻ നായർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത്തവണ പറവൂരിൽ സതീശന് എൻഎസ്എസ് പിന്തുണ നൽകില്ലെന്നും സുകുമാരൻ നായർ പറഞ്ഞു.

