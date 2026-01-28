G. Sukumaran Nair: എൻഎസ്എസ്-എസ്എൻഡിപി ഐക്യം തകരാനുള്ള കാരണം പറഞ്ഞ് സുകുമാരൻ നായർ; പിന്തുണ നൽകില്ല, വി.ഡി സതീശനും വിമർശനം

കോട്ടയം: എൻഎസ്എസ് എസ്എൻഡിപി ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കി എൻഎസ്എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി സുകുമാരൻ നായർ. ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ ആരും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഐക്യം വേണ്ടെന്ന് ബോർഡ് ഒന്നിച്ചെടുത്ത തീരുമാനം.
ഐക്യനീക്കത്തിന് പിന്നിൽ മറ്റെന്തോ എന്ന് തോന്നി. ആ കെണിയിൽ പെടേണ്ടെന്ന് തോന്നി. ഐക്യം അടഞ്ഞ അധ്യായമാണെന്നും ജി സുകുമാരൻ നായർ പറഞ്ഞു. തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി നേരിട്ട് വരുമെന്ന് വിളിച്ച് അറിയിച്ചു. തുഷാർ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ചു.
രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നു. വെള്ളാപ്പള്ളിക്ക് പത്മഭൂഷൺ നൽകിയതിൽ ആക്ഷേപമില്ല. തനിക്ക് സ്ഥാനമാനങ്ങളിൽ ആഗ്രഹമില്ല. വിചാരിച്ചാൽ പത്മഭൂഷൺ തനിക്കും ലഭിച്ചേനെയെന്നും ജി. സുകുമാരൻ നായർ പറഞ്ഞു.
സതീശന്റെ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും രണ്ടാണ്. സമുദായങ്ങളുടെ തിണ്ണനിരങ്ങില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സതീശൻ പോയി. അബദ്ധം പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു. തന്നെ കാണാൻ സതീശന്റെ ഒരു ദൂതൻ വന്നിരുന്നു. സതീശനായ താലൂക്ക് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് വിളിച്ചുപറഞ്ഞു.
രഹസ്യമായി പറയാൻ ദൂതനെ അയച്ചു. തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് സതീശൻ പരസ്യമായി ഏറ്റുപറയാൻ തയ്യാറാകണമെന്നും ജി സുകുമാരൻ നായർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത്തവണ പറവൂരിൽ സതീശന് എൻഎസ്എസ് പിന്തുണ നൽകില്ലെന്നും സുകുമാരൻ നായർ പറഞ്ഞു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.