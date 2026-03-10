K.B. Ganesh Kumar: ​ഗണേഷ് കുമാർ തെറിക്കുമോ? മന്ത്രിസഭായോഗം നിർണായകം, മുന്നണിയിൽ സമ്മർദ്ദം; മന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തിരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: മന്ത്രി ഗണേഷ് കുമാറിനെതിരെ ഭാര്യ ഉന്നയിച്ച ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളെത്തുടർന്ന് മന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കാൻ സമ്മർദ്ദമുള്ളതായി റിപ്പോർട്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആരോപണവിധേയനായ മന്ത്രിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് സർക്കാരിന്റെ പ്രതിച്ഛായയെ ബാധിക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് ഇടതുമുന്നണി. ഇക്കാര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാടാണ് മുന്നണിയിലെ പ്രമുഖ കക്ഷികൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാട് നിർണായകം
വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മുന്നണിയിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായി പ്രാഥമിക ചർച്ചകൾ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഗണേഷ് കുമാറിനെ മാറ്റിനിർത്തുന്നതാണ് ഉചിതമെന്ന അഭിപ്രായമാണ് ഭൂരിഭാഗം നേതാക്കളും പങ്കുവെച്ചത്. പ്രത്യേകിച്ച് സിപിഐ ഈ വിഷയത്തിൽ കടുത്ത അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ ഈ വിഷയം ചർച്ചയായേക്കും. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഗണേഷ് കുമാറും തമ്മിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുശേഷമായിരിക്കും അന്തിമ തീരുമാനം പുറത്തുവരിക.
ബിന്ദു മേനോന്റെ ആരോപണങ്ങളും തെളിവുകളും
തന്റെ പക്കൽ ആരോപണങ്ങൾ ശരിവെക്കുന്ന ഫോട്ടോകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തെളിവുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ബിന്ദു മേനോൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. നിലവിൽ നിയമനടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ അവർ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, പരാതി നൽകിയാൽ ഉടൻ കേസെടുക്കാനാണ് പോലീസ് നീക്കം. മന്ത്രിക്കെതിരായ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടും സർക്കാരിനെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നുണ്ട്.
ഗണേഷ് കുമാർ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക്
സങ്കീർണ്ണമായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കെ, വാളകത്തെ വസതിയിൽ നിന്ന് ഗണേഷ് കുമാർ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിച്ചു. അദ്ദേഹം ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമുണ്ടായിട്ടില്ല. കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാകുന്നതിന് മുൻപ് രാജിവെച്ച് ഒഴിയുന്നതാണ് ഉചിതമെന്ന നിർദ്ദേശം മുന്നണി നേതൃത്വം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയേക്കുമെന്നാണ് സൂചന.
