English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • K.B. Ganesh Kumar: ​ഗണേഷ് കുമാർ തെറിക്കുമോ? മന്ത്രിസഭായോഗം നിർണായകം, മുന്നണിയിൽ സമ്മർദ്ദം; മന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തിരിച്ചു

K.B. Ganesh Kumar: ​ഗണേഷ് കുമാർ തെറിക്കുമോ? മന്ത്രിസഭായോഗം നിർണായകം, മുന്നണിയിൽ സമ്മർദ്ദം; മന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തിരിച്ചു

K.B. Ganesh Kumar Allegations:  തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആരോപണവിധേയനായ മന്ത്രിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് സർക്കാരിന് മോശം പ്രതിച്ഛായ നൽകുമെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് മുന്നണി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 10, 2026, 10:28 AM IST
  • മുന്നണിയിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായി മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
  • ഭൂരിഭാ​ഗം നേതാക്കളും ​ഗണേഷ് കുമാറിനെ മാറ്റിനിർത്തുന്നതാണ് ഉചിതമെന്ന അഭിപ്രായമാണ് പങ്കുവച്ചത്

Read Also

  1. KB Ganesh Kumar: കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം; ഗതാഗത മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് കെഎസ്ടി എംപ്ലോയീസ് സംഘ്

Trending Photos

International Women&#039;s Day 2026: അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനം 2026; ഹോളിവുഡ് വനിതാ താരങ്ങളുടെ പ്രചോദനാത്മകമായ വാക്കുകൾ
15
International Womens Day 2026
International Women's Day 2026: അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനം 2026; ഹോളിവുഡ് വനിതാ താരങ്ങളുടെ പ്രചോദനാത്മകമായ വാക്കുകൾ
Kerala BT-44 Lottery Result: ഇന്നത്തെ കോടിപതി നിങ്ങളോ? ഭാ​ഗ്യതാര ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala BT-44 Lottery Result: ഇന്നത്തെ കോടിപതി നിങ്ങളോ? ഭാ​ഗ്യതാര ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Kerala Gold Rate 09 March 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു; ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 1440 രൂപ
8
Gold rate
Kerala Gold Rate 09 March 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു; ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 1440 രൂപ
Mercury Transit 2026: 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മാറ്റം; സമ്പത്തും കരിയറും പിടിതരാതെ മുന്നേറും, ബുധന്റെ നക്ഷത്രമാറ്റത്തിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം ഇവർക്ക്
7
Mercury Transit 2026
Mercury Transit 2026: 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മാറ്റം; സമ്പത്തും കരിയറും പിടിതരാതെ മുന്നേറും, ബുധന്റെ നക്ഷത്രമാറ്റത്തിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം ഇവർക്ക്
K.B. Ganesh Kumar: ​ഗണേഷ് കുമാർ തെറിക്കുമോ? മന്ത്രിസഭായോഗം നിർണായകം, മുന്നണിയിൽ സമ്മർദ്ദം; മന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തിരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: മന്ത്രി ​ഗണേഷ് കുമാറിനെതിരെ ഭാര്യ ഉന്നയിച്ച ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളെത്തുടർന്ന് മന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കാൻ സമ്മർദ്ദമുള്ളതായി റിപ്പോർട്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആരോപണവിധേയനായ മന്ത്രിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് സർക്കാരിന്റെ പ്രതിച്ഛായയെ ബാധിക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് ഇടതുമുന്നണി. ഇക്കാര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാടാണ് മുന്നണിയിലെ പ്രമുഖ കക്ഷികൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Add Zee News as a Preferred Source

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാട് നിർണായകം

വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മുന്നണിയിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായി പ്രാഥമിക ചർച്ചകൾ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഗണേഷ് കുമാറിനെ മാറ്റിനിർത്തുന്നതാണ് ഉചിതമെന്ന അഭിപ്രായമാണ് ഭൂരിഭാഗം നേതാക്കളും പങ്കുവെച്ചത്. പ്രത്യേകിച്ച് സിപിഐ ഈ വിഷയത്തിൽ കടുത്ത അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ ഈ വിഷയം ചർച്ചയായേക്കും. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഗണേഷ് കുമാറും തമ്മിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുശേഷമായിരിക്കും അന്തിമ തീരുമാനം പുറത്തുവരിക.

ALSO READ: മന്ത്രിക്കെതിരെ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ഭാര്യ: ഗണേഷ് കുമാറിനെ വാളകത്തെ വീട്ടിൽ മോശം സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ടു; തെളിവ് കയ്യിലുണ്ടെന്ന് ബിന്ദു മേനോൻ

ബിന്ദു മേനോന്റെ ആരോപണങ്ങളും തെളിവുകളും

തന്റെ പക്കൽ ആരോപണങ്ങൾ ശരിവെക്കുന്ന ഫോട്ടോകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തെളിവുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ബിന്ദു മേനോൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. നിലവിൽ നിയമനടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ അവർ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, പരാതി നൽകിയാൽ ഉടൻ കേസെടുക്കാനാണ് പോലീസ് നീക്കം. മന്ത്രിക്കെതിരായ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടും സർക്കാരിനെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നുണ്ട്.

​ഗണേഷ് കുമാർ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക്

സങ്കീർണ്ണമായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കെ, വാളകത്തെ വസതിയിൽ നിന്ന് ഗണേഷ് കുമാർ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിച്ചു. അദ്ദേഹം ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമുണ്ടായിട്ടില്ല. കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാകുന്നതിന് മുൻപ് രാജിവെച്ച് ഒഴിയുന്നതാണ് ഉചിതമെന്ന നിർദ്ദേശം മുന്നണി നേതൃത്വം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയേക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

K.B. Ganesh KumarCM Pinarayi VijayanCabinet MeetingKerala cabinet

Trending News