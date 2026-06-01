/Georgia Helicoper Crash: വിവാഹ ദിവസം വധൂവരന്മാർ സഞ്ചരിച്ച ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്നു വീണ് വരനും പൈലറ്റിനും ദാരുണാന്ത്യം

ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിൽ മലയാളി നവവരന് ദാരുണാന്ത്യം
ജോർജിയ: അമേരിക്കയിലെ ജോർജിയയിൽ വിവാഹദിനം ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്നുണ്ടായ അപകടത്തിൽ നവവരനും പൈലറ്റിനും ദാരുണാന്ത്യം, ജോജ്ജിയയിലുള്ള ഡസൻ കൗണ്ടിയിലാണ് അപകടം നടന്നത്.
സംഭവത്തിൽ മൂവാറ്റുപുഴ സ്വദേശി ഡേവ് ഫിജിയാണ് മരിച്ചത്. വിവാഹശേഷം വധുവരന്മാർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്നു വീഴുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ വധു ആശുപത്രിയിലാണ്. വിവാഹച്ചടങ്ങിനു ശേഷം അറ്റ്ലാന്റയിലേക്ക് യാതെ ചെയ്യുമ്പോഴായിരുന്നു ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്നു വീണത്. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 10:30 ഓടെ ആണ് വധുവരന്മാർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ജേലികോപ്റ്റർ തകർന്നു വന്നത്.
ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്നു വീണത് ദുർഘടമായ പ്രദേശത്ത് ആയതുകൊണ്ട് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനും വെല്ലുവിളിയായി. അപകടത്തിന് കാരണം മോശം കാലാവസ്ഥ ആണെന്നാണ് രിപ്പോർട്ട്. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായി വധുവും കുടുംബവും അമേരിക്കയിലാണ് താമസം. മകളുടെ വിവാഹം പ്രമാണിച്ചു ഇന്നലെ തലവാടിയിലെ സിപിഎം സഭാഹാളിൽ ബന്ധുക്കൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കുമായി വിരുന്ന് ഒരുക്കിയിരുന്നു അത് മാറ്റിവച്ചതോടെയാണ് വിവരം നാട്ടുകാർ അറിയുന്നത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.