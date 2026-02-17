തിരുവനന്തപുരം: ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിലെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ നിരവധി കൃത്യതകൾ വരാനുണ്ടെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ ജയകുമാർ. ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് അന്തിമമല്ലെന്നും ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ദേവസ്വം ബോർഡ് പരിശോധിച്ചെന്നും ജയകുമാർ പറഞ്ഞു. ഈ മാസം 27ന് മുമ്പ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തത വരുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ ടാക്സ് ഫോഴ്സ് രൂപീകരിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന്റെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഇന്നാണ് വിശദമായി പരിശോധിച്ചതെന്നും സമയപരിധി പാലിക്കാനായി റിപ്പോർട്ട് അതേപടി നൽകുയായിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ട് അന്തിമമല്ലെന്നും ചില സംശയങ്ങൾ സാധാരണ ചോദിക്കുകയും മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ അന്തിമമാകൂവെന്നും ജയകുമാർ പറഞ്ഞു. ഇത് ഓഡിറ്ററുടെ കുഴപ്പമല്ലെന്നും സംശയങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ മറുപടി നൽകാത്തത് കൊണ്ടാണ് വീഴ്ചയുണ്ടായതെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ 27ന് മുമ്പ് വ്യക്തത വരുത്തുമെന്നും വ്യക്തയുണ്ടാക്കിയ ശേഷം റിപ്പോർട്ട് ഹൈക്കോടതിക്ക് നൽകുമെന്നും ജയകുമാർ പറഞ്ഞു.
ഭക്ഷണം കഴിച്ച കാര്യത്തിലും നന്ദഗോവിന്ദൻ ഭജൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും വീഴ്ച വന്നുവെന്നും എല്ലാ ക്ലെയിംസും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും 4.99 കോടിയായി ചെലവ് നിജപ്പെടുത്തുമെന്നും ജയകുമാർ വ്യക്തമാക്കി. അദാനിയുടെ 3.85 കോടി സ്പോൺസർഷിപ്പ് കിട്ടുമെന്നും കൊടുക്കാൻ I കോടി 15 ലക്ഷമുണ്ടെന്നും ബോർഡ് പണം എടുക്കില്ലെന്നും പല സ്പോൺസർമാരും നേരത്തെ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അവരെ സമീപിക്കുമെന്നും ജയകുമാർ പറഞ്ഞു. 7 കോടിയാണ് ഊരാലുങ്കൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്നും ഊരാലുങ്കൽ ഉപകരാർ നൽകിയാൽ തെറ്റില്ലെന്നും അതിൻ്റെ ബില്ലുകൾ വരട്ടെയെന്നും വിലയിരുത്തട്ടെയെന്നും ജയകുമാർ പറഞ്ഞു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.