English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Global Ayyappa Sangamam: ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് തിരിതെളിഞ്ഞു;ചടങ്ങ് ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്ത് മുഖ്യമന്ത്രി

Global Ayyappa Sangamam In Pamba: ശബരിമലയിലെ വികസനവും തീർഥാടക ടൂറിസവും ആയിരിക്കും സംഗമത്തിലെ ചർച്ച

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Sep 20, 2025, 11:22 AM IST
  • ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് തിരിതെളിഞ്ഞു
  • പരിപാടി മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്തു
  • തന്ത്രി സംഗമത്തിന് തിരി തെളിയിച്ചു

Read Also

  1. Global Ayyappa Sangamam: പമ്പാ തീരത്ത് ഇന്ന് ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം; ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി നിർവ്വഹിക്കും

Trending Photos

DA Hike: ദീപാവലിക്ക് മുൻപ് ഒരു കോടി കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും സന്തോഷവാർത്ത!
9
7th Pay Commission
DA Hike: ദീപാവലിക്ക് മുൻപ് ഒരു കോടി കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും സന്തോഷവാർത്ത!
Indian Snacks: സ്നാക്സ് കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണോ? പോഷക സമർദ്ദമായ 5 ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ
5
Indian Snacks
Indian Snacks: സ്നാക്സ് കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണോ? പോഷക സമർദ്ദമായ 5 ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ
Kerala Gold Rate Today: പിടിതരാതെ സ്വർണവിലയുടെ കുതിപ്പ്..! വീണ്ടും 82,000ന് മുകളിൽ, നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
5
Gold rate
Kerala Gold Rate Today: പിടിതരാതെ സ്വർണവിലയുടെ കുതിപ്പ്..! വീണ്ടും 82,000ന് മുകളിൽ, നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
Kerala Gold Price Today: പിന്നോട്ട് പോയ സ്വർണവില വീണ്ടും മുന്നോട്ട്; ഇന്നത്തെ വില അറിയാം
7
Gold price today
Kerala Gold Price Today: പിന്നോട്ട് പോയ സ്വർണവില വീണ്ടും മുന്നോട്ട്; ഇന്നത്തെ വില അറിയാം
Global Ayyappa Sangamam: ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് തിരിതെളിഞ്ഞു;ചടങ്ങ് ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്ത് മുഖ്യമന്ത്രി

പത്തനംതിട്ട: ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് തിരിതെളിഞ്ഞു.  പരിപാടി മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്തു.  തന്ത്രി സംഗമത്തിന് തിരി തെളിയിച്ചു.  ഉദ്‌ഘാടന സെഷൻ പതിനൊന്നരവരെയാണ്.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ ശമനം; വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ മഴ മുന്നറിയിപ്പില്ല

എസ്എൻഡിപി യോഗം ജനറം സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനും സമാഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു.  മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കാറിലാണ വെള്ളാപ്പള്ളിയും എത്തിയത്.  ശബരിമലയുടെ സമഗ്ര വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പമ്പാ മണപ്പുറത്ത് ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് തുടക്കമായത്. എത്താൻ 3500 [പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്ക് പാസ് മുഖേനയാണ് പ്രവേശനം നൽകുന്നത്.  

രാവിലെ ഭജനയ്ക്കുശേഷം പത്മശ്രീ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരിയുടെ പ്രാർഥനയോടെയായിരുന്നു ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം ആരംഭിച്ചത്. മൂന്ന് സെഷനുകളിലായി നടക്കുന്ന ചർച്ചകളിൽ റവന്യു (ദേവസ്വം) വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി എംജി രാജമാണിക്യം സമീപനരേഖ അവതരിപ്പിക്കും. തുടർന്ന് സമാന്തര ചർച്ചകളും നടക്കും.

Also Read: ദുർഗാ പൂജയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും ലഭിക്കും ബമ്പർ സമ്മാനം, അറിയാം...

ഉച്ചയ്ക്ക് 12 ന് തത്ത്വമസി, ശ്രീരാമ സാകേതം, ശബരി വേദികളിലായി ശബരിമല മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ, ആത്മീയ ടൂറിസം സർക്യൂട്ട്, ശബരിമലയിലെ ആൾക്കൂട്ട നിയന്ത്രണവും തയാറെടുപ്പുകളും എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ഒരേ സമയം ചർച്ചകൾ നടക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിന് വിജയ് യേശുദാസ് നയിക്കുന്ന അയ്യപ്പ ഗാനങ്ങൾ കോർത്തിണക്കിയ സംഗീത പരിപാടിയും തുടർന്ന് 3:20 ന് ചർച്ചകളുടെ സമാഹരണവും ഉണ്ടാവും. ശേഷം പ്രതിനിധികൾക്ക് ശബരിമല ദർശനത്തിനുള്ള സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Also Read: ദീപാവലിക്ക് മുൻപ് ഒരു കോടി കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും സന്തോഷവാർത്ത!

 

ശബരിമലയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനമാണ് സംഗമത്തിന്റെ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയം. 3,000 പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്ത പരിപാടിയിൽ 1,300 കോടി രൂപയുടെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ പദ്ധതികൾ അവതരിപ്പിക്കും.  മാത്രമല്ല ഈ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സ്പോൺസർമാരെ കണ്ടെത്തുകയാണ് സംഗമത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യവും.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Global Ayyappa SangamamSabarimalaPampaCM Pinarayi VijayanNSS

Trending News