കൊച്ചി: സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തില് നടത്തിയ ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമവും ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിച്ചേക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടുകള്. സ്വര്ണക്കൊള്ള സംബന്ധിച്ച് ഹൈക്കോടതിയില് സമര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടില് അയ്യപ്പ സംഗമത്തെ കുറിച്ചും പരാമര്ശിക്കുന്നുണ്ട്. ഫണ്ട് വിനിയോഗത്തിലെ അവ്യക്തതകളും സംഗമം സംബന്ധിച്ച തീരുമാനത്തിന്റെ വിവരം ദേവസ്വം മിനിട്സില് ഇല്ലെന്ന കാര്യവും റിപ്പോര്ട്ടിലുണ്ട്.
അയ്യപ്പ വിശ്വാസികളെ കൂടി കൂടെ നിര്ത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യം വച്ചായിരുന്നു സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് പമ്പയില് ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം നടത്തിയത്. ഇതിന് ആവശ്യമായ പണം ദേവസ്വം ബോര്ഡോ സര്ക്കാരോ വഹിക്കരുത് എന്നും ഇത് സ്പോണ്സര്ഷിപ്പിലൂടെ കണ്ടെത്തണം എന്നും ആയിരുന്നു കോടതി നിര്ദ്ദേശം. എന്നാല് അയ്യപ്പ സംഗമം നടത്തിയ വകയില് തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡിന് 3.4 കോടി രൂപ നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്ട്ട്. ഈ റിപ്പോര്ട്ട് ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയ്ക്ക് മുന്നില് എത്തുന്നുണ്ട്.
എട്ട് കോടി രൂപയായിരുന്നു ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് ചെലവ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ഇക്കാര്യം ദേവസ്വം മന്ത്രി തന്നെ ആ സമയത്ത് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എത്ര രൂപയാണ് സ്പോണ്സര്ഷിപ് വകയില് പരിപാടിയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് എന്നതില് ഇപ്പോഴും വ്യക്തതയില്ല. എന്തായാലും തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വത്തിന്റെ സര്പ്ലസ് ഫണ്ടില് നിന്നായിരുന്നു പരിപാടിയുടെ നടത്തിന് 3.4 കോടി നല്കിയത്. ഇത് കോടതി നിര്ദ്ദേശത്തിന് എതിരാണോ എന്നാണ് അറിയേണ്ടത്.
പിഎസ് പ്രശാന്ത് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കെ ആയിരുന്നു ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം നടത്തിയത്. ബോര്ഡിനോ സര്ക്കാരിനോ ഈ പരിപാടിയ്ക്കായി ചെലവുകള് ഒന്നും വരില്ലെന്നായിരുന്നു ദേവസ്വം മന്ത്രി വിഎന് വാസവനും ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് പിഎസ് പ്രശാന്തും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്.
സ്പോണ്സര്ഷിപ്പ് പ്രകാരമുള്ള ഫണ്ടുകള് പൂര്ണമായും ലഭിക്കാത്തതിനാല് താത്കാലിക ക്രമീകരണം എന്ന നിലയിലാണ് ദേവസ്വം ബോര്ഡിന്റെ സര്പ്ലസ് ഫണ്ടില് നിന്ന് പണം കൈപ്പറ്റിയത് എന്ന രീതിയിലും വാര്ത്തകള് വരുന്നുണ്ട്. സ്പോണ്ഷര്ഷിപ് പണം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഈ പണം തിരികെ നല്കുമെന്നും റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ട്.
