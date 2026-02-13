English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Global Ayyappa Sangamam: ആ​ഗോള അയ്യപ്പസം​ഗമത്തിന് നന്ദ​ഗോവിന്ദം ഭജൻസ് നടത്താത്ത പരിപാടിക്ക് ലക്ഷങ്ങളുടെ ബില്ല്; വൻ ക്രമക്കേട്

Global Ayyappa Sangamam: ആ​ഗോള അയ്യപ്പസം​ഗമത്തിന് നന്ദ​ഗോവിന്ദം ഭജൻസ് നടത്താത്ത പരിപാടിക്ക് ലക്ഷങ്ങളുടെ ബില്ല്; വൻ ക്രമക്കേട്

Nandagovindam Bhajans: കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ 20ന് നടന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത ഭജന സംഘത്തിന്റെ പേരിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ എഴുതിയെടുത്തതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 13, 2026, 10:51 AM IST
  • നന്ദഗോവിന്ദം ഭജൻസ് എന്ന സംഘത്തിന് എട്ടു ലക്ഷം രൂപ നൽകിയതായാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത്
  • ദേവസ്വം ബോർഡ് സ്വകാര്യ ഏജൻസിയെ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ ഓഡിറ്റിംഗിൽ വലിയ അഴിമതി നടന്നെന്ന സംശയം ശക്തമായിരിക്കുകയാണ്

പത്തനംതിട്ട: പമ്പയിൽ നടന്ന ആഗോള അയ്യപ്പസംഗമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് സമർപ്പിച്ച കണക്കുകളിൽ വൻ ക്രമക്കേട് നടന്നതായി ആരോപണം. കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ 20ന് നടന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത ഭജന സംഘത്തിന്റെ പേരിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ എഴുതിയെടുത്തതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

Add Zee News as a Preferred Source

അയ്യപ്പസംഗമത്തിന്റെ ഭാഗമായി നന്ദഗോവിന്ദം ഭജൻസ് എന്ന സംഘത്തിന് എട്ടു ലക്ഷം രൂപ നൽകിയതായാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത്. എന്നാൽ അന്നേദിവസം ഇത്തരമൊരു സംഘത്തെ പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയോ അവർ അവിടെ സംഗീതപരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് സംഘാടകർ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

അന്ന് രാവിലെ ഗായകൻ ഇഷാൻ ദേവും സംഘവുമാണ് ഭക്തിഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുത്ത ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന് മുൻപായി ഈ പരിപാടി അവസാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇഷാൻ ദേവിനും സംഘത്തിനും എത്ര തുക നൽകി എന്നതിനെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശമില്ല. കലാപരിപാടികൾക്കായി ആകെ രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയാണ് ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയിരുന്നത് എന്നിരിക്കെയാണ്, പങ്കെടുക്കാത്ത സംഘത്തിന്റെ പേരിൽ എട്ടു ലക്ഷം രൂപയുടെ ബില്ല് മാറിയിരിക്കുന്നത്.

പമ്പയിലോ സന്നിധാനത്തോ ഇതുവരെ തങ്ങൾ പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് നന്ദഗോവിന്ദം ഭജൻസ് പ്രവർത്തകരും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ ദേവസ്വം ബോർഡ് സ്വകാര്യ ഏജൻസിയെ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ ഓഡിറ്റിംഗിൽ വലിയ അഴിമതി നടന്നെന്ന സംശയം ശക്തമായിരിക്കുകയാണ്. വൈകുന്നേരം നടന്ന വിജയ് യേശുദാസ്, വീരമണി രാജു, സുദീപ് കുമാർ എന്നിവരുടെ പരിപാടിയുടെ ചെലവുകളെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായ കണക്കുകൾ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലില്ല.

ഇവർ സൗജന്യമായാണ് പാടിയതെന്നാണ് ബോർഡ് നൽകുന്ന വിശദീകരണം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, വ്യാജ ബില്ല് ചമച്ചതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഫെബ്രുവരി 27-നകം വിശദീകരണം നൽകാൻ ഹൈക്കോടതി ദേവസ്വം ബോർഡിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റിസ് രാജാ വിജയരാഘവൻ, ജസ്റ്റിസ് വി. ജയകുമാർ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഉത്തരവിട്ടത്.

