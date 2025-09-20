Global Ayyappa Sangamam: പമ്പാ തീരത്ത് ഇന്ന് ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം; ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി നിർവ്വഹിക്കും

പത്തനംതിട്ട: പമ്പയിൽ തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ആഗോള അയ്യപ്പസംഗമം ഇന്ന് നടക്കും. ശബരിമലയുടെ സമഗ്രവികസനം ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തുന്ന സംഗമം ഇന്ന് രാവിലെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക.
തമിഴ്നാട് സര്ക്കാരിന്റെ പ്രതിനിധികള് അടക്കം 3,500 പേർ സംഗമത്തില് പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. രജിസ്റ്റര് ചെയ്തവര്ക്ക് പാസ് മുഖേനയാണ് പ്രവേശനം. രാവിലെ പത്മശ്രീ കൈതപ്രം ദാമോദരന് നമ്പൂതിരിയുടെ പ്രാര്ത്ഥനയോടെയാണ് പരിപാടിക്ക് തുടക്കമിടുക. പരിപാടിയിൽ ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി വി എന് വാസവന് അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പ്രസിഡന്റ് പി എസ് പ്രശാന്ത് സ്വാഗതം പറയും.
