  • Malayalam News
  • Kerala
  • Goa Accident: ഗോവയില്‍ ബൈക്കപകടത്തിൽ രണ്ട് മലയാളി അഗ്നിവീര്‍ സേനാംഗങ്ങള്‍ മരിച്ചു

Goa Accident: ഗോവയില്‍ ബൈക്കപകടത്തിൽ രണ്ട് മലയാളി അഗ്നിവീര്‍ സേനാംഗങ്ങള്‍ മരിച്ചു

Goa Accident News: ജോലി കഴിഞ്ഞ് ബേസ് ക്യാമ്പിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടം. അ​ഗസ്സൈമിനും ബോംബോലിം ഹോളിക്രോസ് പള്ളിക്കും ഇടയിൽ വച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 23, 2025, 09:15 AM IST
  • ബൈക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട് പാതയോരത്തെ ഡിവൈഡറിൽ ഇടിച്ച് മറിയുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം
  • മൃതദേഹം ​ഗോവ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്

Goa Accident: ഗോവയില്‍ ബൈക്കപകടത്തിൽ രണ്ട് മലയാളി അഗ്നിവീര്‍ സേനാംഗങ്ങള്‍ മരിച്ചു

കൊല്ലം: ​ഗോവയിൽ ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ രണ്ട് മലയാളി അ​ഗ്നീവീർ സേനാം​ഗങ്ങൾ മരിച്ചു. ​ഗോവയിലെ അ​ഗസ്സൈമിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. അ​ഗ്നിവീർ നാവികസേനാം​ഗങ്ങളായ ശൂരനാട് വടക്ക് നടുവിലേമുറി അനിഴം വീട്ടിൽ പ്രസന്നകുമാറിന്റെ മകൻ ഹരി​ഗോവിന്ദ് (22), കണ്ണൂർ സ്വദേശി വിഷ്ണു എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

കൊച്ചിയിലെ നാവികസേനാ ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ​ഗോവയിൽ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോ​ഗിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു ഇരുവരും. ജോലി കഴിഞ്ഞ് ബേസ് ക്യാമ്പിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടം. അ​ഗസ്സൈമിനും ബോംബോലിം ഹോളിക്രോസ് പള്ളിക്കും ഇടയിൽ വച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബൈക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട് പാതയോരത്തെ ഡിവൈഡറിൽ ഇടിച്ച് മറിയുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. ഹരി​ഗോവിന്ദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സേനാം​ഗങ്ങൾ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് നാവികസേനയുടെ കപ്പലിൽ ​ഗോവയിൽ എത്തിയത്. നാല് വർഷത്തെ അ​ഗ്നിവീർ സേവനത്തിന്റെ മൂന്നാം വർഷമായിരുന്നു.

മൃതദേഹം ​ഗോവ മെഡിക്കൽ കോളേജ് (ജിഎംസി) ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നേവി ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ മോർച്ചറിയിലെത്തി മൃതദേഹങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. കൊല്ലം ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ ഹെഡ് നഴ്സ് പികെ ഷീജയാണ് അമ്മ. സഹോദരി- ഡോ. അനന്യ പ്രസന്നൻ.

