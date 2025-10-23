Goa Accident: ഗോവയില്‍ ബൈക്കപകടത്തിൽ രണ്ട് മലയാളി അഗ്നിവീര്‍ സേനാംഗങ്ങള്‍ മരിച്ചു

കൊല്ലം: ഗോവയിൽ ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ രണ്ട് മലയാളി അഗ്നീവീർ സേനാംഗങ്ങൾ മരിച്ചു. ഗോവയിലെ അഗസ്സൈമിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. അഗ്നിവീർ നാവികസേനാംഗങ്ങളായ ശൂരനാട് വടക്ക് നടുവിലേമുറി അനിഴം വീട്ടിൽ പ്രസന്നകുമാറിന്റെ മകൻ ഹരിഗോവിന്ദ് (22), കണ്ണൂർ സ്വദേശി വിഷ്ണു എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.
കൊച്ചിയിലെ നാവികസേനാ ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഗോവയിൽ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു ഇരുവരും. ജോലി കഴിഞ്ഞ് ബേസ് ക്യാമ്പിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടം. അഗസ്സൈമിനും ബോംബോലിം ഹോളിക്രോസ് പള്ളിക്കും ഇടയിൽ വച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബൈക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട് പാതയോരത്തെ ഡിവൈഡറിൽ ഇടിച്ച് മറിയുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. ഹരിഗോവിന്ദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സേനാംഗങ്ങൾ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് നാവികസേനയുടെ കപ്പലിൽ ഗോവയിൽ എത്തിയത്. നാല് വർഷത്തെ അഗ്നിവീർ സേവനത്തിന്റെ മൂന്നാം വർഷമായിരുന്നു.
മൃതദേഹം ഗോവ മെഡിക്കൽ കോളേജ് (ജിഎംസി) ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നേവി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ മോർച്ചറിയിലെത്തി മൃതദേഹങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. കൊല്ലം ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ ഹെഡ് നഴ്സ് പികെ ഷീജയാണ് അമ്മ. സഹോദരി- ഡോ. അനന്യ പ്രസന്നൻ.
