ഡൽഹി: ഗോവയിലെ നിശാ ക്ലബിന് തീപിടിച്ച് 25 പേർ മരിച്ച സംഭത്തിൽ പ്രധാന പ്രതികളും, ക്ലബുടമകളുമായ സഹോദരങ്ങളെ തായ്ലൻ്റിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഗൗരവ്, സൗരഭ് ലുത്ര എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. തീപിടുത്തത്തിന് ശേഷം തായ്ലൻ്റിലേക്ക് മുങ്ങിയ ഇവരെ പിടികൂടാൻ ഇൻ്റർപോൾ ബ്ലൂ കോർണർ നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. ഇവരെ ഉടനേ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിക്കും.
ഡിസംബർ ആറിന് ഗോവ പനാജിക്ക് സമീപമുള്ള നിശാ ക്ലബിനാണ് തീപിടിക്കുന്നത്. അടുക്കളയിലെ ഗ്യാസ് സിലിൻഡർ പൊട്ടി തെറിച്ചാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. അപകടത്തിൽ 25 പേർ മരിക്കുകയും, ആറ് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. സംഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തിൽ, സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമായി. തുടർന്ന് മൂന്ന് ഉടമകളിൽ ഒരാളെയും, മറ്റ് ജീവനക്കാരെയും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് പ്രധാന ഉടമകളായ ഗൗരവും സൗരഭ് ലുത്രയും തായ്ലൻ്റിലേക്ക് കടന്നുവെന്ന വിവരം ലഭിക്കുന്നത്. തുടർന്നാണ് ഇൻ്റർപോൾ ബ്ലൂ കോർണർ നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചതും, തായ്ലൻ്റ് പൊലീസ് ഇവരെ പിടികൂടുകയും ചെയ്തത്.
