Goa Twin Murder Case: ലിവ് ഇൻ പങ്കാളിയെ ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് യുവതികളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ റഷ്യൻ പൗരൻ അറസ്റ്റിൽ; ഇരട്ടക്കൊല നടത്തിയത് ​ഗോവയിൽ

Russian man arrested: വടക്കൻ ഗോവയിലെ അരംബോളിൽനിന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് പോലീസ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 17, 2026, 11:44 AM IST
  • പങ്കാളിയായ എലെന കസാത്തനോവയെ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് ഇരട്ടക്കൊലപാതകത്തിന്റെ ചുരുളഴിഞ്ഞത്
  • പിടിക്കപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ നടന്ന ചോദ്യംചെയ്യലിലാണ് മറ്റൊരു കൊലപാതകം കൂടി നടത്തിയ വിവരം പ്രതി വെളിപ്പെടുത്തിയത്

  Murder:വാടക കൊലയാളിയെ വെച്ച് അമ്മ മകളെ കൊന്നു

പനാജി: ഗോവയിൽ ലിവ്-ഇൻ പങ്കാളിയുൾപ്പെടെ രണ്ട് റഷ്യൻ യുവതികളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ റഷ്യൻ സ്വദേശി പിടിയിലായി. അലെക്‌സി ലിയോനൊവ് എന്നയാളെയാണ് വടക്കൻ ഗോവയിലെ അരംബോളിൽനിന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പ്രതി താമസിച്ചിരുന്ന വാടകവീട്ടിൽ പങ്കാളിയായ എലെന കസാത്തനോവയെ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് ഇരട്ടക്കൊലപാതകത്തിന്റെ ചുരുളഴിഞ്ഞത്.

കൈകൾ പിന്നിലേക്ക് കെട്ടി കഴുത്തറുത്ത നിലയിലായിരുന്നു എലെനയുടെ മൃതദേഹം. 2024 മുതൽ ഗോവയിൽ താമസിച്ചുവരികയായിരുന്ന ഇരുവരും ലിവ്-ഇൻ ബന്ധത്തിലായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. പിടിക്കപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ നടന്ന ചോദ്യംചെയ്യലിലാണ് മറ്റൊരു കൊലപാതകം കൂടി നടത്തിയ വിവരം പ്രതി വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

മോർജിമിൽ വെച്ച് എലെന വനീവ എന്ന മുപ്പത്തിയേഴുകാരിയെയും താൻ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് അലെക്‌സി സമ്മതിച്ചു. തുടർന്ന് ഇയാൾ കാണിച്ചുകൊടുത്ത സ്ഥലത്തുനിന്ന് പോലീസ് രണ്ടാമത്തെ മൃതദേഹവും കണ്ടെടുത്തു. രണ്ട് യുവതികളെയും കൊലപ്പെടുത്താനുണ്ടായ കാരണത്തെക്കുറിച്ച് പോലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മൃതദേഹങ്ങൾ നിലവിൽ പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്.

