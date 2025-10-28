Gold Rate: സ്വർണ്ണ വിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്; ഉച്ചക്ക് ശേഷം 1200 രൂപ കുറഞ്ഞു

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണ വില വീണ്ടും ഇടിഞ്ഞു. ഉച്ചക്ക് ശേഷം പവന് 1200 രൂപ കുറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ പവന് 88,600 രൂപയായി. ഈ ഒരാഴ്ചക്കിടയിൽ 7000 രൂപയാണ് സ്വർണ്ണവില കേരളത്തിൽ കുറഞ്ഞത്. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ സ്വർണ്ണവില കുറഞ്ഞതാണ് കേരളത്തിലെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇടിവ് വരാൻ കാരണം. ഇന്ന് രാവിലെ പവന് 600 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു. അടുത്തിടയായി സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ തുടർച്ചയായി വരുന്നുണ്ട്.
