Gold Price Today: സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു; കുറഞ്ഞും കൂടിയും ഇന്ന് മാത്രം വിലമാറിയത് നാല് തവണ

കൊച്ചി: സ്വർണവിലയിൽ വലിയ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ തുടരുന്നു. ഇന്ന് മാത്രം നാലുതവണയാണ് വിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടായത്. രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കുമായി രണ്ട് തവണയായി പവന് 9,840 രൂപ വരെ കുറഞ്ഞെങ്കിലും വൈകിട്ടോടെ വിപണി ശക്തമായി തിരിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. ഗ്രാമിന് 300 രൂപ വർധിച്ച് 14,040 രൂപയിലും പവന് 2,400 രൂപയുടെ വർധനവോടെ 1,12,320 രൂപയിലുമാണ് വൈകിട്ട് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്.
18 കാരറ്റ് സ്വർണവിലയിലും സമാനമായ വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമിന് 11,535 രൂപയും പവന് 92,280 രൂപയുമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിരക്ക്. രാവിലെ വില കുറഞ്ഞ അവസരം മുതലാക്കി ഉപഭോക്താക്കൾ വലിയ തോതിൽ സ്വർണം വാങ്ങിക്കൂട്ടിയതാണ് വൈകിട്ടത്തെ ഈ വിലക്കയറ്റത്തിന് പ്രധാന കാരണമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുദിവസങ്ങളായി സ്വർണവിപണിയിൽ അസാധാരണമായ വില വ്യതിയാനങ്ങളാണ് ദൃശ്യമാകുന്നത്. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പവൻ വില 1,31,160 രൂപ എന്ന റെക്കോഡ് ഉയരത്തിലെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ അതേദിവസം വൈകിട്ട് മുതൽ വിപണിയിൽ ഇടിവ് പ്രകടമായി. വെള്ളിയാഴ്ച 6,280 രൂപയും ശനിയാഴ്ച 6,320 രൂപയും പവന് കുറഞ്ഞു.
ഞായറാഴ്ച വിപണി അവധിയായിരുന്നതിനാൽ വിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കേവലം നാല് മാസത്തെ കാലയളവിൽ സ്വർണവിലയിലുണ്ടായ കുതിപ്പ് അമ്പരപ്പിക്കുന്നതാണ്. 2025 ഒക്ടോബർ മൂന്നിന് 86,560 രൂപയായിരുന്ന പവൻ വിലയാണ് നാലുമാസത്തിനിടെ 44,600 രൂപയോളം വർധിച്ച് പുതിയ റെക്കോഡുകൾ ഭേദിച്ചത്.
