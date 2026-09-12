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Swapna Suresh: സ്വപ്‌നാ സുരേഷ് വിവാഹിതയായി

നയതന്ത്ര ചാനൽ വഴിയുള്ള സ്വർണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയാണ് സ്വപ്‌നാ സുരേഷ്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Sep 12, 2026, 07:41 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 07:41 AM IST
Swapna Suresh: സ്വപ്‌നാ സുരേഷ് വിവാഹിതയായി
Image Credit: Photo: FB/Swapna Suresh Talks

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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Swapna Suresh: സ്വപ്‌നാ സുരേഷ് വിവാഹിതയായി
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