Good Friday 2026: ഇന്ന് ദുഃഖവെള്ളി; ക്രിസ്തുവിന്റെ പീഡാനുഭവ സ്മരണയിൽ ക്രൈസ്തവർ

Today Is Good Friday 2026: പീഡാനുഭവസ്മരണയിൽ ഇന്ന് ദുഃഖ വെള്ളി.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Apr 3, 2026, 07:33 AM IST
  • ക്രിസ്തുവിന്റെ പീഡാനുഭവത്തിന്റെയും കുരിശു മരണത്തിന്റെയും ഓർമ്മ പുതുക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് ദുഃഖവെള്ളി
  • ദുഖവെള്ളിയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ന് വിവിധ ദേവാലയങ്ങളിൽ പ്രത്യക പ്രാത്ഥനകളും കുരിശിന്റെ വഴിയുമുണ്ടാകും

Good Friday 2026: ക്രിസ്തുവിന്റെ പീഡാനുഭവത്തിന്റെയും കുരിശു മരണത്തിന്റെയും ഓർമ്മ പുതുക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ക്രൈസ്തവർ ദുഃഖവെള്ളി ആചരിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യരുടെ പാപങ്ങൾ മുഴുവൻ ഏറ്റെടുത്ത് യേശു കുരിശുമരണം വരിച്ച ദിവസമായ ഇന്ന് ക്രൈസ്തവർക്ക് മാത്രമല്ല ലോകത്തെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വെളിച്ചം പകരുന്ന അസാധാരണമായ ത്യാഗത്തിന്റെ ഓർമ്മപുതുക്കൾ കൂടിയാണ് ഈ ദിനം.

ദുഖവെള്ളിയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ന് വിവിധ ദേവാലയങ്ങളിൽ പ്രത്യക പ്രാത്ഥനകളും കുരിശിന്റെ വഴിയുമുണ്ടാകും.  പാളയം പള്ളിയിൽ രാവിലെ ആറരയോടെ തന്നെ സംയുക്ത കുരിശിന്റെ വഴിയിൽ കർദിനാൾ ക്ലിമിസ് കത്തോലിക്കാ ബാവയും തോമസ് ജെ നെറ്റോയും തോമസ് തറയിലും പങ്കെടുക്കും.  അതുപോലെ സെന്‍റ് മേരീസ് കത്തീഡ്രലിലെ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ആര്‍ച്ച് ബിഷപ്പ് റാഫേല്‍ തട്ടില്‍ നേതൃത്വം നൽകും. ഓർത്തഡോക്സ് സഭാധ്യക്ഷൻ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ്മാ മാത്യൂസ് തൃതീയൻ കാതോലിക്കാ ബാവാ പാമ്പാടി മാർ കുറിയാക്കോസ് ദയറായിൽ ആണ് ദുഖ വെള്ളി ചടങ്ങുകൾക്ക് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കും.  

ഇന്ന് മലയാറ്റൂർ പള്ളിയിലേക്കും ആയിരങ്ങൾ എത്തും. സിറോ മലബാർ സഭ ആസ്ഥാനമായ മൗണ്ട് സെന്റ് തോമസിൽ മാർ റഫേൽ തട്ടിൽ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകും. യാക്കോബായ സഭ അധ്യക്ഷൻ ബസേലിയോസ് ജോസഫ് കാതോലിക്ക ബാവ രാവിലെ പള്ളിക്കര സെൻമേരിസ് കത്ത്രീഡലിൽ പ്രാർത്ഥന നടത്തും. പാമ്പാടി ദയറായിൽ നടക്കുന്ന പ്രത്യേക ചടങ്ങുകൾക്ക് ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ്മാ മാത്യൂസ് തൃതീയൻ കാതോലിക്കാ ബാവാ നേതൃത്വം വഹിക്കും. അങ്കമാലി വരാപ്പുഴ അതിരൂപത അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ ജോസഫ് കളത്തിൽപറമ്പിൽ സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് അസീസി പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകും. വൈകിട്ട് വിവിധ ദേവാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് കുരിശിന്റെ വഴി ഉണ്ടായിരിക്കും.

